Следуйте по синей лестнице: проект «СИНЕСТЕЗИЯ» подарит «Станкозаводу» масштабный музыкальный марафон

В честь дня рождения «Станкозавода» музыкальный проект «СИНЕСТЕЗИЯ» подготовил насыщенный лайнап, который развернется сразу на нескольких локациях центра труда и отдыха. Главный плюс — на большинство площадок вход бесплатный.

Стартуем в три часа дня во дворе у знаменитой синей лестницы. В течение четырех часов здесь будут звучать авторские акустические сеты от восьми самарских коллективов: «БегиБыстро», NAshabash, Артема Седова и «Медной Бабочки», Лизы Дабижук, группы «Вместе», Полины Ким и «Пиратов Корейского моря», Тани Гавриловой и проекта «МЫСЛИМИМА».

В половину восьмого двор превратится в открытую караоке-площадку под открытым небом: хор «СИНЕСТЕЗИЯ» будет петь культовые хиты вместе с гостями.

В восемь вечера перемещаемся на крышу (подъем через желтую башню) встречать закат под диджей-сет (тут уже вход платный), а ровно в одиннадцать стартует ночной джем.