TGK и 53 года уличной культуре: в самару возвращается фестиваль «КУЛЬТУРА»

Уличная культура Самары готовит главный релиз этого лета: 14 августа фестиваль «КУЛЬТУРА» возвращается в город, чтобы отпраздновать 53-летие хип-хоп движения. Местом сбора станет дворик и пространство бара «Вечно молодой».

Хедлайнером станет лайв легендарной уральской рэп-группы «Триагрутрика» (TGK), чьи треки давным-давно разобраны на цитаты.

Организаторы готовят масштабное погружение во все стихии улицы. Гостей ждут скейт-контест и зоны паркура, танцевальные баттлы, фристайл и граффити.

Старт — в шесть вечера, а после 11 фест плавно перейдет в ночной режим.