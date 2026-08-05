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TGK и 53 года уличной культуре: в самару возвращается фестиваль «КУЛЬТУРА»

Уличная культура Самары готовит главный релиз этого лета: 14 августа фестиваль «КУЛЬТУРА» возвращается в город, чтобы отпраздновать 53-летие хип-хоп движения. Местом сбора станет дворик и пространство бара «Вечно молодой».

Хедлайнером станет лайв легендарной уральской рэп-группы «Триагрутрика» (TGK), чьи треки давным-давно разобраны на цитаты. 

Организаторы готовят масштабное погружение во все стихии улицы. Гостей ждут скейт-контест и зоны паркура, танцевальные баттлы, фристайл и граффити.

Старт — в шесть вечера, а после 11 фест плавно перейдет в ночной режим.

Фото: Архивы пресс-служб

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