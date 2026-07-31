Выжимаем август: восемь мероприятий в Самаре, которые пройдут под открытым небом

Пляж «СамТропе»

1 августа

Кто скучал по атмосфере 2к16? Мы точно! Есть возможность разблокировать воспоминания на один день — «Продленка» и «СамТропе» устраивают пляжную субботу! Ностальгические треки (за пультом Raze, Blazey, Stepanova) будет сопровождать коктейльная карта и это все с шести до десяти вечера!

Самарская набережная

2 августа

Кинотеатр «Филин» предлагает релакснуть на выходных: в воскресенье, в пять вечера, идем на мультфильм «Паровозик из Ромашково»!

Музей Модерна

2 августа

В полдень будем не загружать, а разгружать голову (удивительно!) на лекции. Встреча пройдет в формате пикника, а тема, кстати, символичная: «Летний отдых на природе». Гости соберутся в тени деревьев и обсудят вместе с лектором Ириной Свиридовой, как самарцы эпохи модерна выбирались на пикники, что брали с собой и как развлекались.

Ферма «Вива Сперанза»

6 августа

Среди зеленых лугов, с видом на Сокольи горы (в рамках фестиваля «Тайгастро»!) на свежем воздухе пройдет ужин на ферме. В вечера посмотрим на два города, две истории и два взгляда на локальную кухню: сезонное Поволжье Ивана Оленина против исследовательский подхода Андрея Аникиева к продуктам и рецептам Севера! Меню по-настоящему регионное: волжский сом, кумжа с огня, корнеплоды, свежие травы, грибы и ягоды, а на десерт — черный пряник по-мезенски.

Ресторан «Этажи»

13 августа

Устраиваем праздник высокого вкуса во французском дворике! Ожидается три авторских курса от шеф-повара с винным сопровождением к каждому блюду, десерт от шеф-кондитера и живая музыка. Забываем про суету, собираемся в семь вечера под открытым небом и погружаемся в атмосферу неспешного летнего вечера!

Кофейня White cup

14 августа

В этот день двор музея Модерна будет звучать: в семь вечера наслаждаемся живой музыкой и слушаем Анастасию Козлову и Дмитрия Дмитриева!

Крыша «Город-курорт»

1 и 16 августа, 22 и 29 августа

Поднимаем уровень адреналина тру-крайм лекцией на высоте — крыше в центре города! Страшно интересно узнаем о допросах, мрачных тайнах и личностях города (естественно, основанных на реальных событиях!). Четыре слота (щекочущих нервы!): с девяти вечера до пол 11 ночи либо с половины девятого до 10 вечера!

Дом со слонами

19 августа

Уходящее лето на культовой локации — даче Головкина! В программе вечернего финального мероприятия сезона проекта Yoga & Sound: в семь вечера стартует класс йоги под диджей-сет, а после исцеляемся звуком во время заключительной шавасаны. Дресс-код: грин-пати (надеваем любой оттенок зеленого — от мяты до изумруда!), берем с собой коврик и отправляемся отмечать День Меркурия!