Выжимаем август: восемь мероприятий в Самаре, которые пройдут под открытым небом

Мы знаем, как красиво прожить последний месяц лета — выжать из него максимум эмоций (обязательно под открытым небом!). План такой: ужинаем на ферме с видом на Сокольи горы, слушаем тру-крайм лекцию на крыше, смотрим кино под шум волн, устраиваем девичник (вместе с зефиром и новым образом от стилиста!), йожимся в честь Дня Меркурия, замираем под живую музыку и рассуждаем о пикниках во дворике Музея Модерна.
И да, главный девиз этого месяца: «Дома зимой сидеть будете!».
1 августа
Кто скучал по атмосфере 2к16? Мы точно! Есть возможность разблокировать воспоминания на один день — «Продленка» и «СамТропе» устраивают пляжную субботу! Ностальгические треки (за пультом Raze, Blazey, Stepanova) будет сопровождать коктейльная карта и это все с шести до десяти вечера!
2 августа
Кинотеатр «Филин» предлагает релакснуть на выходных: в воскресенье, в пять вечера, идем на мультфильм «Паровозик из Ромашково»!
2 августа
В полдень будем не загружать, а разгружать голову (удивительно!) на лекции. Встреча пройдет в формате пикника, а тема, кстати, символичная: «Летний отдых на природе». Гости соберутся в тени деревьев и обсудят вместе с лектором Ириной Свиридовой, как самарцы эпохи модерна выбирались на пикники, что брали с собой и как развлекались.
6 августа
Среди зеленых лугов, с видом на Сокольи горы (в рамках фестиваля «Тайгастро»!) на свежем воздухе пройдет ужин на ферме. В вечера посмотрим на два города, две истории и два взгляда на локальную кухню: сезонное Поволжье Ивана Оленина против исследовательский подхода Андрея Аникиева к продуктам и рецептам Севера! Меню по-настоящему регионное: волжский сом, кумжа с огня, корнеплоды, свежие травы, грибы и ягоды, а на десерт — черный пряник по-мезенски.
13 августа
Устраиваем праздник высокого вкуса во французском дворике! Ожидается три авторских курса от шеф-повара с винным сопровождением к каждому блюду, десерт от шеф-кондитера и живая музыка. Забываем про суету, собираемся в семь вечера под открытым небом и погружаемся в атмосферу неспешного летнего вечера!
14 августа
В этот день двор музея Модерна будет звучать: в семь вечера наслаждаемся живой музыкой и слушаем Анастасию Козлову и Дмитрия Дмитриева!
1 и 16 августа, 22 и 29 августа
Поднимаем уровень адреналина тру-крайм лекцией на высоте — крыше в центре города! Страшно интересно узнаем о допросах, мрачных тайнах и личностях города (естественно, основанных на реальных событиях!). Четыре слота (щекочущих нервы!): с девяти вечера до пол 11 ночи либо с половины девятого до 10 вечера!
19 августа
Уходящее лето на культовой локации — даче Головкина! В программе вечернего финального мероприятия сезона проекта Yoga & Sound: в семь вечера стартует класс йоги под диджей-сет, а после исцеляемся звуком во время заключительной шавасаны. Дресс-код: грин-пати (надеваем любой оттенок зеленого — от мяты до изумруда!), берем с собой коврик и отправляемся отмечать День Меркурия!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)