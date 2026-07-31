По-грандиозному: «Станкозавод» отметит четыре года масштабным праздником

Он — истинное сердце городской креативной сцены, чистый драйв и абсолютная любовь! 15 и 16 августа «Станкозавод» празднует четырехлетие (и делает это так, что пропустить невозможно!).

Читаем гид мощного уикенда: выбираем локальные бренды на летнем маркете в «Бенке Холле», обновляемся на двух свопах (обмениваемся цветами и детской одеждой!), затем идем на лекторий и ярмарку «МИФ» в «ЦЕХ». А ближе к вечеру перебираемся на синюю лестницу за живой музыкой, мастерим летнюю игрушку в А106 и, конечно, провожаем закат на крыше под диджей-сеты!