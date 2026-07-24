Архитектура звука: в музее Алабина запускают новый проект закатов на крыше с эмбиент-лайвом

Провожать солнце на высоте — главный (и очень красивый!) летний ритуал Самары. Команда музея Алабина решила возвести этот опыт в абсолют и запустить новый проект — «Закаты на крыше».

Первая встреча состоится уже 31 июля в восемь вечера, и ее программа построена как глубокое эмоциональное погружение. Вечер начнется с экскурсии от Егора Комызина, а логичным продолжением станет музыкальный перформанс (да, прямо на крыше музея Алабина!) от Максима Морева. Его музыка — это чистый генеративный эмбиент, работающий как мост между внутренним миром человека и урбанистической средой. Отключаем бесконечный поток мыслей, замедляемся и настраиваемся на честный внутренний диалог.