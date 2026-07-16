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Девять лет с размахом: «Дом 77» отметит свой девятый день рождения масштабным праздником

Место всей творческой силы Самары в эту субботу задувает свечи! Креативный кластер «Дом 77» отметит свой девятый день рождения масштабным праздником для всего города. В планах: танцы (до утра!) под живую музыку от легендарных представителей локальной сцены Bajinda Behind The Enemy Lines, Фефа, RADIN, Люси и приглашенных звезд Солова, LAVBLAST, SP4K, а также знакомство с мастер-классами от резидентов, современным искусством и маркетами от местных брендов и мастеров.

Гарантируем — скучать вам (и нам!) точно будет некогда! Становимся частью супербольшого летнего праздника и отмечаем день рождения самого яркого культурного пространства нашего города 18 июля в шесть вечера. 

Текст: Екатерина Узилова
Фото: Архивы пресс-служб

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