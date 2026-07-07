Все на электропривоз: Никита Забелин и Александр Васильев станут хедлайнерами тусовки «ХОРУС» х «ЗАХВАТ»

Самарская ночная сцена готовится к главному тектоническому сдвигу этого сезона (а он ожидается уже 10 июля!). Хедлайнерами тусовки «ХОРУС» х «ЗАХВАТ» станут две культовые фигуры отечественного техно и резиденты комьюнити Resonance Moscow — Никита Забелин и Александр Васильев. Бэкграунд у них впечатляющий — выступления на знаковых мировых и российских площадках (от Berghain и Boiler Room до фестивалей Outline и Signal!).

Поддержку столичным гостям окажет мощная локальная команда: Tilly, s.f.r.v., Timerbai, Lola Femm. Финальный аккорд и проверку танцпола на прочность жесткими доверят CRIMINALTEMPO.