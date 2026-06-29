Винокуренный завод, мозаики и «Чертов» мост: отправляемся Заволгу с музеем-галереей «Заварка»

Знаем, чем заняться в воскресенье (нет, не с самого утра!): 5 июля в час дня отправляемся на выездную пешеходную экскурсию «Ближайшая Заволга» от музея-галереи «Заварка».

От Речного вокзала держим путь в Рождествено, где прошлое встречается с настоящим: удастся увидеть старинную церковь и сохранившиеся фрагменты усадьбы графа Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене бывшего рыбного колхоза, легендарную водонапорную башню 1907 года и, конечно же, винокуренный завод. Для экстремалов предлагают прогулку по подвесному деревянному (действительно жуткому!) «Чертовому» мосту.