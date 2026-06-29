В школу не пойдем! Третьяковская галерея в Самаре готовит большой летний фестиваль «КАНИКУЛА»

Лето в Самаре обещает быть жарким (а дожди обязательно закончатся!), и филиал Третьяковки подтверждает это своим новым флагманским проектом! С 10 по 12 июля во дворе музея развернется «КАНИКУЛА» — большой фестиваль (читать: трехдневный марафон активностей!).

Организаторы обещают атмосферу того самого «летнего лагеря» с зарядкой, полдником и вечерней дискотекой, лекциями, лайв-концертами и театральными постановками. Будут и бодрящий утренний рейв, и йога на свежем воздухе, и дневной сон в формате арт-медитации — все, чего так не хватает в сложной взрослой жизни.