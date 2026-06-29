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Смотр самарского креатива! «Дом 77» запустил опен-колл на участие в Ночном маркете

Команда «Дома 77» объявила старт приема заявок на участие в Ночном маркете, который состоится 18 июля и станет частью празднования дня рождения креативного кластера. На основной маркет на летнике приглашаются локальные бренды одежды, украшений, сумок, косметики, домашнего декора, керамисты, художники, тату-мастера и любые другие проекты (с характером!). В фудзоне ждут рестораны, кофейни, а также гастрономические бренды со своим производством, а для проведения мастер-классов приглашают всех, кто готов вовлекать гостей в творческий процесс.

Фото: Архивы пресс-служб

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