Смотр самарского креатива! «Дом 77» запустил опен-колл на участие в Ночном маркете

Команда «Дома 77» объявила старт приема заявок на участие в Ночном маркете, который состоится 18 июля и станет частью празднования дня рождения креативного кластера. На основной маркет на летнике приглашаются локальные бренды одежды, украшений, сумок, косметики, домашнего декора, керамисты, художники, тату-мастера и любые другие проекты (с характером!). В фудзоне ждут рестораны, кофейни, а также гастрономические бренды со своим производством, а для проведения мастер-классов приглашают всех, кто готов вовлекать гостей в творческий процесс.