Здоровый дачный гедонизм: в Самаре пройдет масштабный Фестиваль дачной культуры

Дача для самарца — не просто история сотки с грядками, а священный синоним свободы и летней безмятежности (мощная конкуренция Заволге!). В эту субботу, 27 июня, петербургский просветительский проект «Доктрина эт Нобилес» (Doctrina et Nobiles) при поддержке ведущих самарских музеев проведет в городе Фестиваль дачной культуры. Организаторы предлагают посмотреть на дачу как на важнейший эстетический феномен нашей истории. Главной точкой притяжения станет филиал Третьяковки в Самаре, но параллельные события развернутся в Музее Модерна и Детской картинной галерее, а партнерами квеста станут музей-галерея «Заварка» и Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького.
Николай Кислухин
заведующий отделом специальных проектов филиала Третьяковской галереи в Самаре
В субботу, 27 июня, во дворе самарского филиала Третьяковской галереи состоится Фестиваль дачной культуры. Первая причина прийти на него — насыщенная программа, которая продлится весь день (с полудня до девяти вечера!): будут и лекции, и мастер-классы для взрослых и детей, и показ кино, и полноценная уличная выставка. Вторая причина — побольше узнать о проекте «Соседский огород», благодаря которому мы и придумали этот фестиваль. Проект объединяет горожан вокруг огородничества и дает возможность посадить и вырастить на наших грядках свой небольшой урожай. А третья причина и главное событие фестиваля — лекторий, организованный нашими гостями, командой проекта «Доктрина эт Нобилес» (Doctrina et Nobiles), посвященный дачной культуре, природе и искусству.
Ирина Суханина
директор музея «Детская картинная галерея»
На Фестивале дачной культуры стоит прийти в особняк и усадьбу самарского купца Ивана Клодта, потому что это прекрасно сохранившийся пример архитектуры самого известного самарского зодчего Александра Щербачева. К тому же, сейчас на выставке в музее представлены костюмные куклы, созданные Ольгой Бакановой, в которых художница воплотила образы самарцев конца XIX — начала XX веков. Но даже если гости хорошо знакомы с нашим музеем и историческими куклами, для квеста мы придумали такие вопросы, которые помогут по-новому взглянуть на особняк и его историю.
Ирина Свиридова
и. о. директора Самарского областного-историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина
У нас — в Музее Модерна — откроется новая выставка про отдых и развлечения горожан эпохи модерна, будет авторская экскурсия от куратора выставки и лекция про отличие самарских дачников от всех остальных. А главным, на мой взгляд, событием программы станут лекции Марии Яковлевой — кандидата культурологии из Санкт-Петербурга и моего научного руководителя в аспирантуре СПбГИК.
Екатерина Морозова
директор просветительского проекта «Доктрина эт Нобилес» (Doctrina et Nobiles)
Уже шесть лет мы стремимся сделать культуру доступнее: проводим лекции и фестивали в Санкт‑Петербурге, создаем бесплатные онлайн‑курсы и видеообзоры текущих выставок. С этого года отправились с гастролями в другие города: уже побывали в Москве, Ярославле и Казани. При этом мы не просто привозим готовую программу — стараемся встроиться в городской контекст и учесть особенности региона. Такой подход позволяет создавать живые и более органичные проекты.
Фестиваль в Самаре станет одним из самых масштабных наших событий. Его особенность — участие нескольких площадок и организаций, которые поддержали проект. Это помогло объединить городские пространства и сделать программу более разнообразной и доступной для гостей.
На первый взгляд дачная культура представляется простой и интуитивно понятной, однако она содержит в себе значительно более глубокие смыслы. Самара благодаря ее близости к Волге, наследию исторических дач и особой атмосфере — идеальное место для нового осмысления этой темы. За один день гости фестиваля смогут погрузиться в разноплановую программу: от интеллектуальных лекций о философском прочтении дачной атмосферы и истории дачной моды в Российской империи до прикладных мастер‑классов и гимнастики для огородников.
Отдельно хочется упомянуть онлайн‑квест по усадьбам Самары: это наш первый проект такого формата. Он будет доступен не только во время фестиваля, но и в любой другой день. Несмотря на то что выбранные локации хорошо знакомы местным жителям, структура квеста выстроена таким образом, чтобы помочь открыть что-то новое даже в привычной городской среде.
Полная программа доступна на сайте организаторов.
Фото: Архивы пресс-служб
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