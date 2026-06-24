Здоровый дачный гедонизм: в Самаре пройдет масштабный Фестиваль дачной культуры

директор просветительского проекта «Доктрина эт Нобилес» (Doctrina et Nobiles)

Уже шесть лет мы стремимся сделать культуру доступнее: проводим лекции и фестивали в Санкт‑Петербурге, создаем бесплатные онлайн‑курсы и видеообзоры текущих выставок. С этого года отправились с гастролями в другие города: уже побывали в Москве, Ярославле и Казани. При этом мы не просто привозим готовую программу — стараемся встроиться в городской контекст и учесть особенности региона. Такой подход позволяет создавать живые и более органичные проекты.

Фестиваль в Самаре станет одним из самых масштабных наших событий. Его особенность — участие нескольких площадок и организаций, которые поддержали проект. Это помогло объединить городские пространства и сделать программу более разнообразной и доступной для гостей.

На первый взгляд дачная культура представляется простой и интуитивно понятной, однако она содержит в себе значительно более глубокие смыслы. Самара благодаря ее близости к Волге, наследию исторических дач и особой атмосфере — идеальное место для нового осмысления этой темы. За один день гости фестиваля смогут погрузиться в разноплановую программу: от интеллектуальных лекций о философском прочтении дачной атмосферы и истории дачной моды в Российской империи до прикладных мастер‑классов и гимнастики для огородников.

Отдельно хочется упомянуть онлайн‑квест по усадьбам Самары: это наш первый проект такого формата. Он будет доступен не только во время фестиваля, но и в любой другой день. Несмотря на то что выбранные локации хорошо знакомы местным жителям, структура квеста выстроена таким образом, чтобы помочь открыть что-то новое даже в привычной городской среде.