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Уикенд

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Это уже не Боря, это уже Борис! Рюмочная «Боря» отметит день рождения

Понедельник начинаем с приятного: на этой неделе свой день рождения отметит рюмочная «Боря» — праздник растянется на три дня!

Четверг. День 1

Начинаем разминку с ежегодного чемпионата по хобихорсингу (как мы помним, это уже традиция!). А кульминацией вечера станет «Дикий, дикий русский стол». В этот же день на кухне будут готовить беляши с говядиной и сыром чеддер. 

Пятница. День 2

Эстафету принимает Илья Шалфей с виниловым диджей-сетом, за которыми последует взрывная энергетика лайв-концерта группы «Пасадена». Одно понятно точно — эта пятница не будет томной!

Суббота. День 3

Просыпаемся под бодрящий кофейный рейв (да, да, в «Боре»!) от TIMERBAI. Днем гостей ждет слегка абсурдный Всероссийский костюмированный забег (на 10 метров!) — тот самый повод показать свой самый дикий образ! А под вечер на сцену выйдут звезды из Москвы: DJ KYM и BASS DUMA привезут ультимативную музыкальную программу. Старт — в 10 вечера.

Фото: Архивы пресс-служб

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