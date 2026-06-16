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От Burning Man до Волги! В эту субботу на крыше Nebo выступит Izotov

Город засыпает, просыпается Nebo (и время замедляется — особенно если за пультом Izotov!): 20 июня на крыше панорамного ресторана выступит диджей с 20-летним стажем, идеолог фестиваля Odyssey и человек, привезший в Россию актуальный органик-саунд. От пустынь Невады (Burning Man!) до лучших клубов Бали — его музыкальная карта кажется безграничной, а в его сетах африканские ритмы встречаются с детройтским хаусом. 

Кстати, есть версия, что именно он — тот самый Soul Of Void (в маске!). Убедиться в этом лично или просто отключиться от всего можно в эту субботу (сбор гостей — в 8 вечера, а выход хедлайнера — в 10!). 

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Фото: Архивы пресс-служб

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