Искусство не уходит в тень: куда идти с 22 по 24 мая в Самаре

После «Ночи музеев» удержаться на грани творчества поможет правильно упакованный чемодан арт-впечатлений и наш план выходных: заглядываем за парадные двери доходных домов с музеем-галереей «Заварка», вступаем в диалог с природой в Галерее «Виктория», «играем в прятки» на выставке Анны Афанасьевой в Skuratov Coffee, исследуем культурный код города через искусство на «Станкозаводе», гуляем по посольским особнякам вместе с Музеем Модерна и свопимся в «Кабинете».
В полседьмого вечера заглядываем в музей-галерею «Заварка» и окунаемся в жизнь доходных домов рубежа XIX–XX веков. На лекции «Рецепты жизни в доходном доме» Екатерина Гурова расскажет, кем были арендаторы, чем отличались квартиры друг от друга и какие бытовые драмы разворачивались за их стенами.
22 мая
Куратор галереи Анастасия Альбокринова сублимировала свою боль от утраты срубленных деревьев в цикл выставок «Заговор тополей» — пять месяцев диалога с художниками из разных уголков страны. На лекции «5 рифм к слову «тополь», или чему современное искусство может научиться у природы» она расскажет, как природа становится полноправным участником творческого процесса. Начало — в семь вечера.
23 мая
Выставка Анны Афанасьевой в Skuratov Coffee на Молодогвардейской
Блуждать в лесу в поисках самого себя отправляемся на новую выставку «Ау» от Галереи «Виктория» в Skuratov Coffee. Автор триптиха Анна Афанасьева в своих монохромных панно и графике предлагает зрителю с детским азартом поиграть в прятки и почувствовать себя частью этого мира. А ровно в полдень состоится артист-ток с художницей.
24 мая
Центр труда и отдыха на один день превратится в арт-лабораторию — с часу дня до семи вечера здесь пройдет более сорока мастер-классов (от классической живописи до экспериментальных техник). Кроме этого, в программе: кастомизация одежды, творческая тест-зона, фотозона и живое общение с художниками. Берем всю семью и вспоминаем, как это классно — держать в руках кисть.
24 мая
Достаем кроссовки и кеды и в два часа дня отправляемся по самому дипломатичному маршруту Самары — улицам, где в годы войны располагались иностранные посольства. Три километра архитектурных открытий, историй и городских тайн завершатся на пересечении Фрунзе и Печерской.
24 мая
Девчата (да, и вообще все!), открываем шкафы, достаем оттуда все ненужное — аксессуары, одежду, обувь — и несем на модный своп. Два часа (с пяти до семи вечера) слушаем музыку, раздаем модные советы и с азартом ищем новые образы на лето.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
