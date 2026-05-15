Самара, вы одуреете! Рассказываем, что делать в городе и области с 15 по 17 мая

Если мы скажем, что на этих выходных можно ходить не только по музеям и галереям. Тем, у кого останутся силы (или кто захочет размяться перед культ-забегом!), посвящается: отправляемся на каппинг в «Зеленую Даму», заглядываем на гаражку-винтажку в «ХВАТ», гуляем по Подвальским террасам с «Точкой на карте», сплавляемся на сапах по реке Самара и слушаем серьезные вещи на кассетах в «Бутылисте».
15 мая
Green Stag coffee roasters представляет: в половину седьмого вечера встречаемся в независимом книжном «Зеленая Дама» на дегустации и кофейном ликбезе. Вход свободный!
15 мая
Поп-ап, гаражсейл, апсайкл, винтажка, цветочный своп и винил — складываем все в одно и получаем инди-слиз гаражку, которая пройдет на летнике, в баре и на нижнем этаже «ХВАТа». Музыкальную компанию составят представительницы Code — и это еще один повод заглянуть во двор на Галактионовской — с пяти и до полуночи!
16 мая
Пройти все музеи и галереи города или совершить поход по Подвальским террасам — выбор за каждым. Тем, кто настроится на второй вариант, компанию составит команда «Точка на карте»: ребята организуют совместный трип по инопланетным холмам — с заходом на Ильинку. В программе — маршрут в пять километров и встречи с сурками-байбаками (их смотрим, но не трогаем!).
17 мая
Они снова что-то придумали: Волга, Сок, Кондурча, а теперь и Самара! Двадцать семь километров на сапах, тишина и живописные пейзажи — звучит как план на воскресенье для смелых и отважных.
17 мая
Записываем: четыре часа дня, второй этаж «Бутылиста», Кузьма с кассетами. Будет ставить серьезные вещи — от треков Lana Del Rey до «Хвойной Вязи» и Reptiloids.
Фото: Ксения Глосса, социальные сети «Сила ветра», Снежана Фадеева, архивы пресс-служб
