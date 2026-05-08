Майские на максималках: куда идти с 8 по 11 мая в Самаре

Повышаем эндорфины! «Гормоны радости» уже здесь – принимать все сразу и по очереди: открываем сезон джаза во дворе кофейни «Белая чашка», раскачиваем танцпол в баре «Вечно молодой», смотрим салют с крыши «Станкозавода», участвуем в трезвой вечеринке с забегом от комьюнити «Будда Рейв», смотрим фильм под открытым небом во дворе музея Эльдара Рязанова и крутим педали вместе с кофейней Surf Coffee.
Кофейня «Белая чашка» официально объявляет: сезон «полежать в шезлонге с айс-латте под джаз» – открыт! В пятницу в шесть вечера меломанов (и вообще всех!) двор-курорт приглашает послушать концерт резидентов и друзей проекта, чтобы лишний раз напомнить себе – живем не только ради дедлайнов.
8 мая
Холодные восьмидесятые, дарк-диско и нью-бит от диджея MORZE – это когда саунд бьет в самое сердце и просится на ремикс. Остается только самим проверить, правда ли все это. Старт рейва в десять вечера.
9 мая
Расширяем оптику – в семь вечера поднимаемся на крышу «Станкозавода» – послушать виниловый сет, проводить закат (куда же без него!) и оценить праздничный салют. В общем, здесь точно надо быть!
10 мая
Трезвая вечеринка с забегом от комьюнити «Будда Рейв», бар «Кутеж»
В девять утра собираемся во дворе бара на «трезвый рейв» (что? да!). И это не оксюморон, а открытие сезона беговых вечеринок. По плану – завтрак от «Кутежа», легкий забег (по секретному маршруту!) и кофе-рейв. Обязательно надеваем что-то красное – таков дресс-код!
10 мая
Музей Рязанова в шесть вечера зовет пересмотреть советскую классику – киноленту «Белорусский вокзал» – фильм про ветеранов, встретившихся спустя двадцать пять лет. Идеальный вечер под открытым небом для тех, кто соскучился по простому душевному кино.
11 мая
Беговое сообщество ILoveSupersport решило, что ноги – это хорошо, но колеса – еще лучше – и организовало велозаезд по маршруту Рождествено – Торновое с подъемом к панорамному виду, остановками на кофе, общением и фото (контент сам себя не сделает!). Сбор велогонщиков в девять утра у Речного вокзала.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Виктория Старосельская, архивы пресс-служб
