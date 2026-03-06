Весенний разбег: куда идти с 6 по 8 марта в Самаре

Топим лед зимней спячки и прорастаем в выходные! Стартуем с главного события месяца – открытия галереи «Виктория», перемещаемся на презентацию книги в «Зеленую Даму», вспоминаем свой 2017-й вместе с «Продленкой», сажаем рассаду в филиале Третьяковской галереи в Самаре и рисуем с натуры вместе со «Школой Плохого Рисунка» в «Посольстве».
6 марта
Обновленная галерея «Виктория» снова с нами – и это то событие, которое нельзя пропустить. Знакомимся с тремя выставочными проектами, изучаем здание после ремонта, а после – спускаемся в вау-книжный и обязательно забегаем к ребятам из Muwa на кофе.
6 марта
Презентация книги «Женщина вправе», книжный магазин «Зеленая Дама»
Получить юридический ликбез от того, кто действительно знает систему изнутри, можно на презентации книги «Женщина вправе» самарского автора Надежды Дерменжи. Сбор гостей – в половине седьмого вечера.
7 марта
Забываем про взрослые заботы и отправляемся в ностальгическое путешествие по трекам из 2017 года. Главное правило вечеринки – быть здесь и сейчас. Старт – в десять вечера.
8 марта
Учиться видеть характер в каждом листочке и переносить наблюдения на бумагу идем в Кислородный зал Третьяковки в Самаре. В два часа дня проект «Соседский огород» ждет всех любителей растений для посадки первой (весна уже тут!) рассады. Да, пора!
8 марта
Забываем про классические натюрморты – берем кисточки, карандаши, фломастеры и идем рисовать с натуры. С задачей справятся даже новички – вместе со «Школой Плохого Рисунка» это сделать действительно просто. Начало арт-встречи – в половине седьмого вечера.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Евгений Шаров, Михаил Денисов, Максим Монахов, архивы пресс-служб
