Голос, звук, жизнь: в баре-фонотеке «Шум.Пустой оркестр» пройдет поэтическо-музыкальный вечер от проекта «Джульетта любит лето»

клавиши и стихи

Мы сделаем ставку на новый формат – не концерт в чистом виде, но и не поэтические читки, а гармоничный микс и того, и другого. Это будут стихи с ненавязчивым музыкальным сопровождением. Многие люди тяжело воспринимают поэзию на слух и скучают. Это нормально! Учитывая особенности внимания, мы отобрали стихи с разными ритмом, на разные темы, с разной степенью глубины и под каждое стихотворение подготовим звуковой дизайн, который усилит художественный замысел. Это будут и звуки природы, и минималистичные синтезаторы, и напевы живого голоса. Некоторые стихи прозвучат в виде песен – привычного дуэта голоса и фортепиано.

Было ли нам сложно совместить синтезированный саунд и записи звуков природы при подготовке программы? Если честно, по-настоящему сложно пробиться сквозь информационный шум к своим зрителям – думающим, чувствующим. А с совмещением природного и электронного проблем нет, потому что мы мыслим широко. Для нас нет границ. Музыка, стихи, картина, танец, свет – все это только инструменты. Есть какой-то импульс внутри, замысел, огонь в сердце, который мы хотим разделить с другими людьми – важнее всего суть, а воплотить ее можно любым способом, совмещая разные медиумы и подходы.