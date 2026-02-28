Голос, звук, жизнь: в баре-фонотеке «Шум.Пустой оркестр» пройдет поэтическо-музыкальный вечер от проекта «Джульетта любит лето»

Переступаем заснеженный порог и встречаем вместе с пробуждением природы праздничные дни! В эти выходные, 7 числа, (в канун Восьмого марта!) на сцене бара-фонотеки «Шум.Пустой оркестр» познаем все грани женской души, видим волшебное в обыденном, а еще слушаем дуэт джаза и природы. Проводниками в лирико-музыкальный мир станет «Джульетта любит лето» (в лице Екатерины Нестеровой и Юлии Землянской!).
Екатерина Нестерова
клавиши и стихи
Мы сделаем ставку на новый формат – не концерт в чистом виде, но и не поэтические читки, а гармоничный микс и того, и другого. Это будут стихи с ненавязчивым музыкальным сопровождением. Многие люди тяжело воспринимают поэзию на слух и скучают. Это нормально! Учитывая особенности внимания, мы отобрали стихи с разными ритмом, на разные темы, с разной степенью глубины и под каждое стихотворение подготовим звуковой дизайн, который усилит художественный замысел. Это будут и звуки природы, и минималистичные синтезаторы, и напевы живого голоса. Некоторые стихи прозвучат в виде песен – привычного дуэта голоса и фортепиано.
Было ли нам сложно совместить синтезированный саунд и записи звуков природы при подготовке программы? Если честно, по-настоящему сложно пробиться сквозь информационный шум к своим зрителям – думающим, чувствующим. А с совмещением природного и электронного проблем нет, потому что мы мыслим широко. Для нас нет границ. Музыка, стихи, картина, танец, свет – все это только инструменты. Есть какой-то импульс внутри, замысел, огонь в сердце, который мы хотим разделить с другими людьми – важнее всего суть, а воплотить ее можно любым способом, совмещая разные медиумы и подходы.
Юлия Землянская
вокал
Стихи Кати – они про разное. Они о поисках бога, о жизни с ее падениями и взлетами, о великой жажде творить, любить и радоваться вопреки всем обстоятельствам. Это абсолютно понятно и близко всем – и женщинам, и мужчинам. Я бы не стала тут проводить черту и говорить, что это мероприятие будет интересным только для женщин: точно знаю, что среди наших зрителей есть мужчины, которые очень тонко чувствуют наше творчество.
Для меня звуки природы – это источник вдохновения и инструмент тонкой настройки. Многие звуки из тех, что прозвучат на концерте, записаны на обычный диктофон. Каждый из нас ежедневно слышит подобные звуки, но не обращает на них внимания, потому что все мысли заняты только предстоящими делами. А когда человек приходит на концерт, он включается в процесс – звуки природы помогут ему тоньше почувствовать и воспринять музыку и стихи. И уйти с него наполненным, успокоенным, вдохновленным.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Архивы пресс-служб
