Мы на стыке! Рассказываем, как провести последние зимние (и первые весенние!) выходные в Самаре и области

В четыре часа дня встречаемся в филиале Третьяковской галереи в Самаре на лекции «Дети и матери революции. Одиночество, нежность и сознательность в раннесоветской живописи» одного из главных специалистов по истории трансформации женского образа и статуса в стране, автора книги «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917-1939 годов» Надежды Плунгян, а после – под новым углом открываем для себя выставку «Детство. Мечты».

1 марта

Визит в мастерскую Екатерины Мячиной на Братьев Коростелевых