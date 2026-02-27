Мы на стыке! Рассказываем, как провести последние зимние (и первые весенние!) выходные в Самаре и области

Зима практически все (и это бодрит!). Проводим выходные, изучая трехметровый скелет ихтиозавра, отправляемся на лекцию Надежды Плунгян, заглядываем в художественную мастерскую, бежим по Самарской Луке и устраиваем шопинг на «Станкозаводе».
27 февраля – 1 марта
На выходных отправляемся изучать редчайшие экспонаты музея за последние двадцать лет (ищем череп древней амфибии бентозуха, трехметровый скелет ихтиозавра и гигантский аммонит!) и зависаем на интерактивных зонах.
28 февраля – 1 марта
Время закупаться: в этот раз в центре труда и отдыха снова представят товары от локальных брендов, проведут цветочный своп и книжный обмен и устроят ярмарку (с лекторием!) от издательства «МИФ».
28 февраля
В четыре часа дня встречаемся в филиале Третьяковской галереи в Самаре на лекции «Дети и матери революции. Одиночество, нежность и сознательность в раннесоветской живописи» одного из главных специалистов по истории трансформации женского образа и статуса в стране, автора книги «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917-1939 годов» Надежды Плунгян, а после – под новым углом открываем для себя выставку «Детство. Мечты».
1 марта
Визит в мастерскую Екатерины Мячиной на Братьев Коростелевых
Отложенной перед Новым годом экскурсии по мастерской самарской художницы быть! И это тот самый повод узнать больше о творчестве Екатерины Мячиной и совместить приятное с полезным (читать: пополнить свою частную коллекцию совриска!).
1 марта
Грустные новости для всех легкоатлетов (профессионалов и любителей!): в этом году «Лука ультра трейл» пройдет в последний раз. Так что не упускаем возможности пробежать (от одного до пятидесяти километров!) по Самарской Луке.
Фото: Архивы пресс-служб
