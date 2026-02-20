Вот это «Ласточка»! В яхт-клубе пройдет гастроужин с читкой от актеров театра «Грань»

Для легких на подъем (и всех, кто еще не придумал планы на ближайший вечер субботы!): 21 февраля в яхт-клубе «Ласточка» пройдет гастроужин с читкой. Видели, знаем – творческая программа от актеров театра «Грань», красные и белые напитки и спешл-меню от шеф-повара ресторана – это точно запомнится всем пришедшим.

По курсу – несколько видов блюд: картофельный террин с красной икрой и соусом из игристого, угольная рыба с кремом из цветной капусты и мисо и роти с тартаром из выдержанной говядины и трюфельным айоли. Не упускаем из вида, что масленичная неделя в самом разгаре – в «Ласточке» в этот вечер будут подавать блинчики с томленой говядиной и муссом из лесных грибов, а также с рикоттой, соусом «Сюзетт» и пломбиром.