Сохраняем ворк-лайф-бэлэнс: план идеальных выходных от Юлии Чудаевой

На вечер у меня два сценария. Первый – отвезти дочку к бабушке, заказать роллы и устроиться с мужем смотреть любимый сериал. Второй – всей семьей отправиться на прогулку в старый город и по пути обязательно заглянуть в «Корж» на Куйбышева. Какой выберу – пока не знаю, но оба варианта идеальны.

Суббота, 21 февраля