Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Сохраняем ворк-лайф-бэлэнс: план идеальных выходных от Юлии Чудаевой

Мы умеем хранить секреты, но этот слишком хорош, чтобы молчать. Основательница сети «Большое красное яблоко» Юлия Чудаева рассказала Собака.ru, как провести выходные на максимальных оборотах. Спойлер: в ее планах нет слова «отдых», зато есть пункт «вкусно жить» – и он выполняется на все сто.

Пятница, 20 февраля

На вечер у меня два сценария. Первый – отвезти дочку к бабушке, заказать роллы и устроиться с мужем смотреть любимый сериал. Второй – всей семьей отправиться на прогулку в старый город и по пути обязательно заглянуть в «Корж» на Куйбышева. Какой выберу – пока не знаю, но оба варианта идеальны.

Суббота, 21 февраля

Суббота начинается с позднего завтрака в бистро «Земляне». Обязательно беру лепешку из печи со скремблом и трюфельным маслом. Мой маленький секрет – добавляю к ней вешенки и мортаделлу. После завтрака пойду на выставку «Детство. Мечты» в филиал Третьяковской галереи в Самаре. А на ужин у меня уже запланирован кулинарный мастер-класс от Даши Сапожниковой – королевы хлеба в Самаре.

Воскресенье, 22 февраля

Утро воскресенья – это наша девчачья бьюти-рутина. С дочкой делаем маникюр и педикюр на соседних креслах и завтракаем сэндвичами с курицей в «БКЯ». Затем красивые пойдем в кинотеатр, а заодно пробежимся по магазинам. А на ужин всей семьей отправимся в ресторан Vivi – за лучшим в городе вителло тоннато и пиццей «Маргарита» из печи.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Личные архивы героя

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: