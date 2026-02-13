Не только про любовь (но и про нее, конечно, тоже!): что делать в Самаре 14 и 15 февраля

Нашли пять планов на эти выходные (и они подойдут как для одиноких сердец, так и для пар!): утром в субботу узнаем больше про создание чиптюн-музыки в Третьяковке в Самаре, после обеда идем играть в нарды в «Бутылисте» или разбираемся в том, что такое настоящая любовь, с психологом в «ЗИМ Галерее». А на следующий день заглядываем в мастерскую художника Ивана Ключникова и ищем новые (деловые!) знакомства в Доме архитектора.