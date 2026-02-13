Не только про любовь (но и про нее, конечно, тоже!): что делать в Самаре 14 и 15 февраля

Нашли пять планов на эти выходные (и они подойдут как для одиноких сердец, так и для пар!): утром в субботу узнаем больше про создание чиптюн-музыки в Третьяковке в Самаре, после обеда идем играть в нарды в «Бутылисте» или разбираемся в том, что такое настоящая любовь, с психологом в «ЗИМ Галерее». А на следующий день заглядываем в мастерскую художника Ивана Ключникова и ищем новые (деловые!) знакомства в Доме архитектора.
Полдень встречаем на лекции от Яндекс Музея! Композитор Сергей Косов расскажет про создание чиптюн-музыки – той самой, с «пиксельным» звучанием. Телепорт в детство гарантирован.
14 февраля
Идея для свидания: сделать его (или ее!) в нарды. В три дня боттлшоп «Бутылист» будет ждать всех, кто мечтает провести пару часов в напряженной борьбе. Доску можно взять свою или одолжить на месте. Романтика – ин!
14 февраля
Когда еще разбираться в том, что же такое настоящая любовь, как не в День всех влюбленных? В четыре часа дня консультирующий психолог, супервизор и кандидат психологических наук Наталья Богдан поможет понять, из чего состоит ощущение любви – той самой, настоящей и искренней.
15 февраля
Арт-клуб «Худрук» снова что-то задумал: на этот раз всех желающих зовут побывать в художественной мастерской Ивана Ключникова. И это та самая возможность узнать одними из первых, над чем сейчас работает художник, а что находится в его арт-планах на ближайшее будущее. Старт творческой экскурсии – в два часа дня.
15 февраля
Дейтинг для деловых! В шесть часов заглядываем в Дом архитектора за новыми знакомствами. Здесь соберутся – творческие и креативные! – специалисты из разных сфер, чтобы найти друг друга и, возможно, дать старт новым коллаборациям.
Фото: Социальные сети филиала Третьяковской галереи в Самаре, архивы пресс-служб
Комментарии (0)