Собака говорит «мур»! Рассказываем, где и как провести День Святого Валентина в Самаре

Знаем, что форматов свиданий на День Святого Валентина в Самаре много – осталось определиться с вау-вариантами. Собака.ru собрала подборку беспроигрышных планов на День всех влюбленных: устраиваем арома-свидание в парфюмерной лаборатории «Счастье внутри», ужинаем с видом на город в Sky Bar и рисуем (не кисточками, а телом!) в Artaisiya или расслабляемся в спа-салоне «Это кайф», проходим звуковую сессию в пространстве «ПОLЕ», остаемся тет-а-тет в «Дусе» и придаем чувствам форму в «Колоколе».

В общем, проводим 14 февраля незабываемо (и не забываем признаваться в любви!).