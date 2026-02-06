Собака говорит «мур»! Рассказываем, где и как провести День Святого Валентина в Самаре

Знаем, что форматов свиданий на День Святого Валентина в Самаре много – осталось определиться с вау-вариантами. Собака.ru собрала подборку беспроигрышных планов на День всех влюбленных: устраиваем арома-свидание в парфюмерной лаборатории «Счастье внутри», ужинаем с видом на город в Sky Bar и рисуем (не кисточками, а телом!) в Artaisiya или расслабляемся в спа-салоне «Это кайф», проходим звуковую сессию в пространстве «ПОLЕ», остаемся тет-а-тет в «Дусе» и придаем чувствам форму в «Колоколе».
В общем, проводим 14 февраля незабываемо (и не забываем признаваться в любви!).
Создаем парные ароматы в парфюмерной лаборатории «Счастье внутри»
Любовь можно послушать: первая в Самаре парфюмерная лаборатория «Счастье внутри» предлагает создать свою (единственную и неповторимую!) композицию из десятков парфюмерных или профессиональных компонентов. Примеряем на себя роли настоящих парфюмеров и проводим арома-свидание, результатом которого станут парные ароматы (и еще одно новое совместное увлечение в копилку!).
Встречаемся в SKY BAR
Свидание на высоте? Знаем один (проверенный!) вариант. День всех влюбленных – тот самый повод заглянуть в SKY BAR на ужин в камерной обстановке с панорамным видом на город. Диджей-сет, авторские роллы и – внимание! – велкам-коктейли до одиннадцати вечера – важные детали этой романтической встречи.
Рисуем телом в Artaisiya
Вот это действительно то, что останется в памяти (не только телефонной!): креативное свидание «Рисование телом» от творческой студии Artaisiya поможет создать прекрасное так, как подсказывает сердце (и тело!). Краски, холст, свечи и ничего лишнего – становимся ближе и проживаем совершенно новый, непохожий ни на один другой, опыт.
Релаксируем в «Это кайф»
Освобождаем голову для приятных мыслей (или вовсе ни о чем не думаем!) и вместе отправляемся в спа-салон «Это кайф» на полный брейн-детокс. Справиться с задачей (снять напряжение в области шеи и головы, смыть стресс и вернуть ощущение легкости!) поможет аквамассаж головы – ритуал глубокого расслабления. И да, это тот самый случай, когда название говорит само за себя.
Расслабляемся в звуковом спа в «ПОLЕ»
Раз – занимаем удобную позу. Два – выдыхаем. Три – настраиваемся на часовой отдых. В День всех влюбленных в пространстве «Поле» будут проходить групповые звуковые сессии (настоящее звуковое спа!). Кристаллические чаши, гонг, арфы и мягкие природные звуки погрузят в состояние глубокого расслабления и гармонии – рядом с тем, кто действительно дорог.
Устраиваем свидание в «Дусе»
Романтический вечер лучше спланировать в спокойной и непринужденной обстановке, чтобы ничего не отвлекало от общения и важных (и очень ценных!) признаний. Скрываемся от городской суеты в самом сердце Самары, в небольшом и уютном ресторане «Дуся»: заказываем хиты от шефа – пасту орзо с дарами моря, голубцы из зайца со сморчками и пирог с сибасом – дополняем все тихими или игристыми напитками и проводим несколько часов тет-а-тет.
Создаем парное изделие в «Колоколе»
Этот день надо сохранить: вместе с мастерами гончарной школы «Колокол» превращаем глину в самый дорогой (не побоимся этого слова – бесценный!) предмет – от кружки или тарелки до вазы и декоративной фигуры. Отключаем ненужные мысли и доверяемся процессу – дальше дело за волшебством, любовью и самыми искренними чувствами.
Фото: Юлия Итви, Ирина Гринько, архивы пресс-служб
