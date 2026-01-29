От скандинавских троллей до американских хиппи: куда идти с 30 января по 1 февраля в Самаре

Январь на грани, а мы – нет! Продолжаем доказывать: чтобы попасть из скандинавской сказки в штаты не нужен загранпаспорт, достаточно просто правильно спланировать выходные: знакомимся с муми-троллями в баре «Флэт 31», отмечаем День рождения бара «ХВАТ», идем на закрытие выставки велосипедов в Музей Модерна, постигаем бесконечность времени в центре труда и отдыха «Станкозавод» и изучаем культуру хиппи в «Доме рока».