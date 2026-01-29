Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

От скандинавских троллей до американских хиппи: куда идти с 30 января по 1 февраля в Самаре

Январь на грани, а мы – нет! Продолжаем доказывать: чтобы попасть из скандинавской сказки в штаты не нужен загранпаспорт, достаточно просто правильно спланировать выходные: знакомимся с муми-троллями в баре «Флэт 31», отмечаем День рождения бара «ХВАТ», идем на закрытие выставки велосипедов в Музей Модерна, постигаем бесконечность времени в центре труда и отдыха «Станкозавод» и изучаем культуру хиппи в «Доме рока».

30 января

Читка рассказов Туве Янссон, бар «Флэт 31»

Начинаем выходные с волшебной сказки Туве Янссон – команда «Просто вслух» приглашает всех на камерную читку книги «Зима Муми-тролля» – истории о дружбе, взрослении и надежде. Начало – в полдевятого вечера.

31 января

День рождения бара «ХВАТ»

В последний день января ничего не планируем, главная задача на субботу – достать праздничные наряды и отправиться на день рождения бара «ХВАТ». Сбор гостей – в десять вечера. Поздравляем – до утра!

1 февраля

Финисаж экспозиции «На велосипеде в космос», Музей Модерна

Последний шанс посмотреть коллекцию велосипедов, проследить путь их развития и узнать, как их производство связано с историей Самары – отправиться на закрытие выставки «На велосипеде в космос». Программа финисажа начнется в четыре часа дня.

1 февраля

Онлайн-репортаж из Рима, «Станкозавод»

Возможность одними из первых увидеть инсталляцию HOROS (прямо с фестиваля искусств в Риме!) самарских архитекторов Дмитрия и Марии Храмовых есть у каждого – достаточно прийти в пространство «ЦЕХ» в пять вечера.

1 февраля 

Лекция о культурном движении шестидесятых, «Дом рока»

Искать связь между модерном, роком и эстетикой ар-нуво в культуре хиппи отправляемся на лекцию от искусствоведа и заведующей Музеем Модерна Ирины Свиридовой. Начало – в семь вечера.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Евгений Шаров, Анна Максимова, Михаил Годовник, архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: