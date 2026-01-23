Культурный фьюжн-коктейль: куда идти с 23 по 25 января в Самаре

Приготовьтесь к культурному запою – уикенд-миксер уже запущен! Наш рецепт коктейля на выходные: официально ностальгируем по музыке прошлого в «Доме рока», отправляемся на раскопки конфетных фантиков в Музей Модерна, изучаем поэзию авангардистов вместе с Третьяковской галереей в Самаре, обмениваемся вещами в боттлшопе «Бутылист» и участвуем в книжной акции от Центральной городской библиотеки имени Крупской.
23 января
Официально грустить и ностальгировать по прошлому отправляемся в «Дом рока». Международные фестивали, отечественный инди-рок, свобода, творчество, мода и литература – все на лекции о музыке 2010-х годов от исследователя культуры Алексея Тилли. Начало – в семь вечера.
24 января
Узнать, какие конфеты ели наши бабушки, можно на экскурсии по выставке «Конфетный этикет». Банки из-под печенья, конфет и какао, рекламные объявления, вкладыши в продукцию и редчайшая (единственная из известных!) жестяная коробка из-под карамели фабрики Мецлера в Самаре наглядно расскажут о сладостях прошлого. Начало – в час дня.
25 января
Лекция «Как создавать книги для детей и оставаться авангардистом», филиал Третьяковской галереи в Самаре
В одиннадцать дня встречаемся на лекции «Как создавать книги для детей и оставаться авангардистом». Экскурсовод Валерия Симакова раскроет секрет «двойного кода» иллюстраций Ильи Кабакова и проведет живой разговор о том, как экспериментальное искусство искало и находило путь к зрителю.
25 января
Обновить гардероб и найти своим ненужным вещам новых хозяев идем в боттлшоп «Бутылист». Одежда, обувь, аксессуары, украшения, декор для дома – принести можно все (главное, в хорошем состоянии!). Экологичный шоп будет открыт с трех часов дня до шести вечера.
25 января
Акция «Литприют», Центральная городская библиотека имени Крупской
Завершающий ингредиент фьюжн-коктейля – акция «Литприют». Приходим в библиотеку, выбираем книгу вслепую (сердцем и по описанию на упаковке) и забираем ее в новый дом бесплатно! Крутить литературную рулетку можно с одиннадцати дня до шести вечера.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Евгений Шаров, архивы пресс-служб
