Культурный фьюжн-коктейль: куда идти с 23 по 25 января в Самаре

Узнать, какие конфеты ели наши бабушки, можно на экскурсии по выставке «Конфетный этикет». Банки из-под печенья, конфет и какао, рекламные объявления, вкладыши в продукцию и редчайшая (единственная из известных!) жестяная коробка из-под карамели фабрики Мецлера в Самаре наглядно расскажут о сладостях прошлого. Начало – в час дня.

25 января

Лекция «Как создавать книги для детей и оставаться авангардистом», филиал Третьяковской галереи в Самаре