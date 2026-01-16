Праздники передают эстафету выходным: куда пойти 16-18 января в Самаре и Новокуйбышевске

Календарь сказал – новогодние праздники закончились, мы говорим – выходные никто не отменял! Составили планы, которые не требуют усилий, но удовольствие гарантируют: начинаем с киномарафона в кинотеатре «Художественный», изучаем дом Маштакова с музеем-галереей «Заварка», слушаем лекцию в «Доме рока», отмечаем День артиста вместе с театром «Грань», открываем тайные сокровища Волги на «Станкозаводе» и путешествуем по автозимнику вместе с «Силой ветра».
Документальный киномарафон, приуроченный ко Дню губернии, познакомит зрителей с фильмами самарского журналиста и фотохудожника Инги Пеннер. Это прекрасная возможность узнать о тайнах старых домов и архитектурных объектах города, а также совершить путешествие сквозь века и погрузиться в культурное наследие. Начало – в четыре часа дня.
16 января
Экскурсия по экспозиции «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» , музей-галерея «Заварка»
Куратор экспозиции расскажет о судьбе дома Маштакова, проведет экскурсию по двору и позволит примерить на себя роль жителя доходного дома. Начало – в полседьмого вечера.
16 января
Послушать лекцию о благотворительности и рок-музыкантах собираемся в семь вечера в «Доме рока». Медиатор Борис Чирков расскажет о концертах и фестивалях, которые проводятся с целью поддержки нуждающихся, а также об артистах, для которых помощь ближним не пустой звук.
17 января
Выставка «Театр чудес», художественная галерея «Виктория» (Новокуйбышевск)
Чтобы оказаться сразу в прошлом, настоящем и будущем театрального закулисья, отправляемся на открытие выставки, посвященной юбилею театра «Грань». Экспозиция «Театр чудес» представит гостям костюмы к спектаклям, афиши, реквизиты для постановок и фотоработы театральных художников. Открытие – в два часа дня.
17 января
Показ документального фильма, Центр труда и отдыха «Станкозавод»
Вернуться в прошлое получится на просмотре документального фильма «Удивительные клады Волги». Картина окунет зрителей в мир тайных сокровищ нашей реки и расскажет удивительную историю цивилизации Поволжья. Машина времени запустится в два часа дня.
18 января
На воскресенье ничего не планируем – нас (и вас тоже!) зовет самый живописный зимний маршрут области. Снежная дорога проходит по территории Национального парка «Самарская Лука». Одеваемся теплее, приобретаем путевки, запасаемся термосом с горячим чаем, бутербродами – и в путь!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Анастасия Завалкевич, Дмитрий Недыхалов, архивы пресс-служб
Комментарии (0)