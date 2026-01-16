Праздники передают эстафету выходным: куда пойти 16-18 января в Самаре и Новокуйбышевске

Календарь сказал – новогодние праздники закончились, мы говорим – выходные никто не отменял! Составили планы, которые не требуют усилий, но удовольствие гарантируют: начинаем с киномарафона в кинотеатре «Художественный», изучаем дом Маштакова с музеем-галереей «Заварка», слушаем лекцию в «Доме рока», отмечаем День артиста вместе с театром «Грань», открываем тайные сокровища Волги на «Станкозаводе» и путешествуем по автозимнику вместе с «Силой ветра».