Ставим зиму на паузу: собрали десять теплых аквазон Самары и области

Спорткомплекс ЦСКА

Где плавать на Волге без экстрима? Конечно, в ЦСКА! Для любителей длинных дистанций здесь целых пятьдесят метров бассейна – в помещении и под открытым небом. Замерзнуть точно не получится – температура воды не опускается ниже двадцати пяти градусов. А после заплыва – паримся в сауне.

Оздоровительный центр «Самарские термы»

Восстановиться после длительных праздников отправляемся в термы! Здесь для этого есть все – более двадцати видов бань и саун, спа, бассейны внутри комплекса и под открытым небом, фудкорт – в общем, действительно все для отличного отдыха всей семьей.

Центр здоровья и отдыха «Волжские термы»

Настоящий курорт без перелета обещает комплекс «Волжские термы». Мы проверили, так все и есть! Турецкий хаммам, аттракцион с морской волной, бассейн с гидромассажем, спрей-зона и банный чан на открытом воздухе – релакс-маршрут уже построен!

Бассейн в санатории «Самарский»

Совместить отдых на природе с водными процедурами едем в санаторий «Самарский». Акватермальный комплекс, бассейн, сауна и массаж – идеальный подарок себе любимому!

Спа-комплекс эко-отеля «Маяк»

Всего сорок минут от города, и вы в одном из лучших спа-комплексов области. Двадцать метров бассейна с переменной глубиной, джакузи с гидромассажем, соляная комната с гималайской солью, кедровая сауна и даже чаша со снежной крошкой – настоящее спасение от зимней хандры и усталости!

Спорткомплекс «Орбита»

Закрытый двадцатипятиметровый бассейн спорткомплекса – идеальный вариант для начала тренировок после праздничных застолий. Для самых смелых есть зона для прыжков, так что эффектные входы в воду здесь принимают с аплодисментами.

ФОК «Чайка»

Укрепить тело, закалить дух, а может даже завести новых друзей получится на групповых занятиях по аквааэробике в оздоровительном комплексе «Чайка». Для желающих просто поплавать – бассейн с шестью дорожками – места хватит для всех членов семьи!

Спорткомплекс «Ипподром-Арена»

Идеальный способ сжечь «новогодние» калории – отправиться в спорткомплекс на групповые или индивидуальные тренировки по спортивному плаванию. И сразу после заплыва идем греться в финскую сауну – поверьте (а лучше проверьте!) – лайк от организма гарантирован!

Бассейн при Lotte Hotel Samara

Термальный комплекс в Lotte Hotel Samara удовлетворит даже самых взыскательных посетителей. Бассейн с противотоком, бодрящий душ впечатлений, джакузи, три вида саун, а зима лишь декорация в панорамных окнах – настоящий рай для любителей тепла и отдыха!

ФОК «Дельфин»

Отточить навыки плавания или просто разгрузить голову после трудового дня здесь могут не только студенты Самарского университета – бассейн открыт и для свободного посещения. Главное – взять с собой полотенце, купальник, сланцы и обязательно шапочку.