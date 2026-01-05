Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

Будем финалить праздники: Собака.ru, «ШПР» и самарские авторы зовут всех на открытую презентацию праздничного дропа

Предлагаем вместе поставить финальную и очень выразительную точку январских каникул: 9 января Собака.ru проведет открытую презентацию праздничного дропа, познакомит авторов и иллюстраторов, которые работали над созданием дико красивого и эксклюзивного номера, со своими читателями – и наоборот! 

Приходите рисовать прекрасное вместе со «Школой Плохого Рисунка» (бумагу и карандаши берите свои!), слушать прозу локальных авторов в лайв-формате и бродить по выставке «Вечеринка». Где? В «ЗИМ Галерее». Во сколько? В шесть вечера. Вход абсолютно свободный.    

Иллюстрация: Юля Завтур

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: