Будем финалить праздники: Собака.ru, «ШПР» и самарские авторы зовут всех на открытую презентацию праздничного дропа

Предлагаем вместе поставить финальную и очень выразительную точку январских каникул: 9 января Собака.ru проведет открытую презентацию праздничного дропа, познакомит авторов и иллюстраторов, которые работали над созданием дико красивого и эксклюзивного номера, со своими читателями – и наоборот!

Приходите рисовать прекрасное вместе со «Школой Плохого Рисунка» (бумагу и карандаши берите свои!), слушать прозу локальных авторов в лайв-формате и бродить по выставке «Вечеринка». Где? В «ЗИМ Галерее». Во сколько? В шесть вечера. Вход абсолютно свободный.