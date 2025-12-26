Финальный аккорд: как провести последние выходные уходящего года

Завершаем год на яркой ноте! Создаем уникальный зин на мастер-классе от Surf Coffee, подводим музыкальные итоги в «Доме рока», успеваем на презентацию книги в магазин «Зеленая дама», знакомимся с японской сказкой в кинотеатре «Художественный» и наслаждаемся просмотром фильма в баре «Шум».