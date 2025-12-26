Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финальный аккорд: как провести последние выходные уходящего года

Завершаем год на яркой ноте! Создаем уникальный зин на мастер-классе от Surf Coffee, подводим музыкальные итоги в «Доме рока», успеваем на презентацию книги в магазин «Зеленая дама», знакомимся с японской сказкой в кинотеатре «Художественный» и наслаждаемся просмотром фильма в баре «Шум».

26 декабря

Мастер-класс по созданию зина, кофейня Surf Coffee на Некрасовской

Аромат кофе, креатив, абстракция, искусство и Кандинский – все на мастер-классе по созданию уникального зина. Начало в половину седьмого вечера.

26 декабря

Музыкальные итоги года, «Дом рока»

Зафиналим год с музыкой – нас всех ждут лучшие релизы 2025-го, обсуждение локальных музыкантов и фирменная листенинг-сессия от Константина Игудина и Алексея Тилли. Встречаемся в семь вечера.

26 декабря

Презентация сборника «Письма из прошлого» Дениса Либстера, книжный магазин «Зеленая дама»

Никаких обязательств, можно даже опоздать (но не сильно! начало в семь вечера) – так сказочник Денис Либстер приглашает всех на презентацию сборника «Письма из прошлого».

27 декабря

Мудрая сказка «Пупелль из города дымоходов», кинотеатр «Художественный»

Балет и аниме вместе? И такое бывает! Смотрим видеоверсию постановки по мотивам японского бестселлера Акихиро Нисино. Звонок на показ дают ровно в пять вечера.

28 декабря

Кинопоказ, бар «Шум»

Здесь не только шум – в семь вечера в воскресенье обещают тишину и показ трогательного фильма Джона Карни «Однажды».

Текст: Ирина Никифорова 
Фото: Евгений Комиссаров, архивы пресс-служб

