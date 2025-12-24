Это у нас (и у вас!) в планах: семь идей для новогодних праздников в Самаре

Отдыхаем в спа-салоне «Это кайф»

Тех, кто устанет на новогодних праздниках или не до конца отойдет от насыщенного прошедшего года, будут ждать в спа-салоне «Это кайф» на полный релакс. Один из вариантов отключить мысли – записаться на аквамассаж головы – ритуал глубокого расслабления и восстановления (от спа-ухода за волосами с шелковой маской до паровой сауны с эфирными маслами!). Здесь же доступны и парные посещения, так что продумываем заранее, кого берем в компанию.