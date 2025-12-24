Это у нас (и у вас!) в планах: семь идей для новогодних праздников в Самаре

Знаем как минимум семь способов провести этот новогодний уикенд (и запомнить каждый праздничный день!). Собака.ru составила список дел для всех, кто не хочет сидеть дома: ловим полный релакс в спа-салоне «Это кайф», создаем свое изделие в гончарной школе «Колокол» и отправляемся в подводное путешествие в Самарском океанариуме или лепим кружки, тарелки и игрушки в мастерской «Танин круг», настраиваемся на год баланса в Time4me, проводим январские вечера с актерами объединения «Читки Самара» и гладим капибар на «Ферме Альпак».
Отдыхаем в спа-салоне «Это кайф»
Тех, кто устанет на новогодних праздниках или не до конца отойдет от насыщенного прошедшего года, будут ждать в спа-салоне «Это кайф» на полный релакс. Один из вариантов отключить мысли – записаться на аквамассаж головы – ритуал глубокого расслабления и восстановления (от спа-ухода за волосами с шелковой маской до паровой сауны с эфирными маслами!). Здесь же доступны и парные посещения, так что продумываем заранее, кого берем в компанию.
Осваиваем гончарное мастерство в «Колоколе»
И если базовый минимум – просто пережить зиму, то вот роскошный максимум – создать свое керамическое изделие и начать год с творчества. Не соглашаемся на меньшее и заглядываем в гончарную школу «Колокол» на январские мастер-классы. Учимся работать за гончарным кругом, лепим хэндмейд-чашки, вазы или тарелки и отдыхаем – праздники для этого и созданы!
Знакомимся с жителями Самарского океанариума
Крупнейший в Поволжье океанариум (с самым длинным аквариумом в Европе!) – наш! Жители Самарского океанариума – от рыб и крокодилов до пингвинов и выдр – будут ждать самых маленьких гостей и их родителей на длинных январских праздниках. И это та самая подходящая возможность познакомиться поближе с морскими обитателями и исследовать подводный мир – всей семьей!
Даем свободу творчеству в гончарной мастерской «Танин круг»
Сохранить воспоминания о празднике, конечно, можно и на фотографиях, но куда приятнее вложить эмоции и чувства в то, что сделано своими руками. Например, в керамику: гончарная мастерская «Танин круг» все новогодние праздники будет проводить творческие мастер-классы по лепке из глины и на гончарном круге. Темы всегда свободные, а это значит, что никаких ограничений и рамок не ожидается – даем себе полную свободу!
Работаем над фигурой мечты в Time4me
Время придумывать новые традиции: кто-то каждый год ходит в баню, а кто-то идет дальше и берет за привычку посещать спа и антистресс-программы в Центре баланса красоты и здоровья Time4me. Подходящий выбор для тех, кто хочет отдохнуть, расслабиться и начать готовить тело к лету (да, прямо во время январских праздников!), в том числе и с помощью нескольких видов аппаратных программ.
Встречаемся с актерским объединением «Читки Самара»
Веские поводы выйти из дома на этих каникулах найдены: актеры театра «Грань» и основатели актерского объединения «Читки Самара» Кирилл Стерликов и Ильдар Насыров подготовили сразу три праздничные встречи. Культурный марафон начнется 4 января: в восемь вечера в баре «Рюмочка» запланирована читка «Да будет снег» – микс из новогодних рассказов русских писателей, а на следующий день (время и место изменить нельзя!) пройдет «сНежный вечер». Тем, кто пропустит первое мероприятие, устроят повтор: добавляем в календарь «Да будет снег» в ресторане «Перчини» на набережной в восемь вечера и ждем настоящего чуда!
Капибаримся на «Ферме Альпак»
«Альпакам нужны капибары!» – подумали основатели «Фермы Альпак» и поселили пару прекрасных водосвинок прямо в пикник-парке! Гладим, ловим умиление от их забавной походки и (если повезет!) наблюдаем за кормлением, которое устраивают сотрудники фермы три раза в день. В общем, проводим по-настоящему запоминающиеся каникулы в компании самых крупных грызунов на планете.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)