Как поймать дух настоящей русской зимы? Отвечает команда «В моих лугах»!

Нашли отличный вариант для всех, кто мечтает отдохнуть от атмосферы гламурных отелей и провести новогодние праздники без напускной роскоши: на экоферме «В моих лугах» ждет натуральный вайб живого хозяйства – с бескрайними заснеженными полями, уютным гостевым домом и (вау-вау!) настоящей русской баней.

Всего в часе езды от Самары (и Тольятти) расположена маленькая сказочная страна, в которой можно кататься в санях, запряженных огненно-рыжей лошадью, управлять упряжкой дружелюбных хаски или ощутить связь с народными традициями и попробовать баню на сене – душистое сено в парилке создает неповторимый аромат и придает пару особенную мягкость.

Важный момент: чтобы помочь команде экофермы сохранить особую атмосферу своего пространства и уделить каждому гостю достаточно внимания, нужно записываться на экскурсию или организованный тур заранее.