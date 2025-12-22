Ну, удумали! Кто будет на новогоднем карнавале «Продленка» х «Волжский хват»?

Обещали подробности – делимся: уже 3 января (в первую субботу нового года!) в «Сигнале» сойдутся крутейшие: за жаришку на площадке «Продленки» будут отвечать Young P&H, МС Пох, Raze, ZPB, Woo, Blazey и Veganov. А сцену «Волжского хвата» займут Maximovna, Mudrik, Tilly с s.f.r.v, Tarkhov с Timerbai, Gilmanov и Lola FM с Ajin. Кто будет ответственным за оформление? Это она – команда BUREAU!

Обещают и выступление одной известной группы, но какой – станет известно немного позже!