Что в мешке у Деда Мороза? Планы на самарские выходные с 19 по 21 декабря

Дед Мороз просил передать вам это… Планы на выходные! Сразу делаем анпакинг: идем на вечер винила в чайную «Мостик», заглядываем на концерт Фефы в «Заварку», отмечаем Новый год вместе с «Продленкой», отмечаемся на книжном клубе в Surf Coffee на Некрасовской и слушаем разрывные кассеты Кузьмы Спесивцева в «Бутылисте».
19 декабря
Чай и винил, винил и чай: в семь вечера собираемся в «Мостике» на Мичурина, чтобы послушать классический джаз, блюз, психодел, электро и инди-рок на пластинках.
20 декабря
Пшшшик (с этого звука начинается самая известная песня Фефы!): вечер субботы проводим в музее-галерее «Заварка» на концерте амбассадора волжского вайба. Старт новогоднего вечера в шесть часов.
20 декабря
Финальной «Продленке» этого года быть! В десять вечера заполняем бар «Вечно молодой» и новое пространство с бильярдом F9 в «Доме 77» и поддерживаем за вертушками Daily Slime, Baby19, ZPB, Raze, Blazey и Woo.
21 декабря
Воскресенье проводим культурно – за обсуждением классического английского детектива «Приключения Рождественского пудинга» Агаты Кристи. Встречаемся в семь вечера за чашечкой кофе.
21 декабря
Вишенка на торте этих выходных – Кузьма Спесивцев и его коллекция аудиокассет. Слушаем «Вороваек» и «ВИА Гру», а после – устраиваем рейв под «Кислотного DJ». Вот так!
Фото: Архивы пресс-служб
