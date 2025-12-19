Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Что в мешке у Деда Мороза? Планы на самарские выходные с 19 по 21 декабря

Дед Мороз просил передать вам это… Планы на выходные! Сразу делаем анпакинг: идем на вечер винила в чайную «Мостик», заглядываем на концерт Фефы в «Заварку», отмечаем Новый год вместе с «Продленкой», отмечаемся на книжном клубе в Surf Coffee на Некрасовской и слушаем разрывные кассеты Кузьмы Спесивцева в «Бутылисте».  

19 декабря

Вечер винила, «Мостик»

Чай и винил, винил и чай: в семь вечера собираемся в «Мостике» на Мичурина, чтобы послушать классический джаз, блюз, психодел, электро и инди-рок на пластинках. 

20 декабря 

Концерт Фефы, «Заварка»

Пшшшик (с этого звука начинается самая известная песня Фефы!): вечер субботы проводим в музее-галерее «Заварка» на концерте амбассадора волжского вайба. Старт новогоднего вечера в шесть часов. 

20 декабря 

«Продленка», «Вечно молодой»

Финальной «Продленке» этого года быть! В десять вечера заполняем бар «Вечно молодой» и новое пространство с бильярдом F9 в «Доме 77» и поддерживаем за вертушками Daily Slime, Baby19, ZPB, Raze, Blazey и Woo.

21 декабря

Книжный клуб, Surf Coffee на Некрасовской

Воскресенье проводим культурно – за обсуждением классического английского детектива «Приключения Рождественского пудинга» Агаты Кристи. Встречаемся в семь вечера за чашечкой кофе.

21 декабря

Аудиосалон кооператива «Бутылист»

Вишенка на торте этих выходных – Кузьма Спесивцев и его коллекция аудиокассет. Слушаем «Вороваек» и «ВИА Гру», а после – устраиваем рейв под «Кислотного DJ». Вот так!

Фото: Архивы пресс-служб

