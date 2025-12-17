Билет в детство: большая премьера иммерсивного спектакля в Третьяковке в Самаре

Детские страшилки выходят из стен школы – прямо в зал музея! С 25 по 28 декабря в Третьяковской галерее в Самаре в пространстве выставки «Детство. Мечты» пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды».

Зрители вместе с проводником пройдут из зала в зал и станут свидетелями четырех историй школьного фольклора – от мистики до добрых чудес. В каждом билете – посещение выставки и новогодний подарок от музея. И да, прийти стоит всей семьей!

Начало – в семь вечера. Повторные показы запланированы на январь, февраль и март.