Новогодний уикеинд в отеле – звучит круто! Планируем праздники в Lotte Hotel Samara вместе с Алиной Герман

«Люди хотят не просто ужин, а красивую, атмосферную, незабываемую картинку, ту самую магию, которую они обычно видят на экране»

Формат отдыха в отеле на новогодних праздниках – насколько это (на ваш взгляд!) популярный запрос у самарцев? Или все же чаще приезжают гости из других городов?

Зимний отдых в отелях становится одинаково востребован как у самарцев, так и у гостей из других регионов. Для жителей города это возможность «сменить декорации» и позволить себе по-настоящему расслабиться без хлопот подготовки праздника. Многие самарцы сначала встречают Новый год дома с близкими, а затем продолжают праздники в отеле, чтобы посвятить пару дней только себе, восстановить силы в спа, погулять по заснеженной набережной и почувствовать атмосферу зимнего курорта, не уезжая далеко. В то же время в Самару традиционно приезжает много гостей из Москвы, Петербурга, Казани и других городов: им интересна аутентичная атмосфера региона, насыщенная культурная программа и ощущение «европейского Рождества» в Поволжье.

Уже известно, как будут отмечать Новый год в Lotte Hotel Samara?

Новый год в Lotte Hotel Samara – это всегда про атмосферу (как будто созданную специально для праздничного кино!). В этом году мы приглашаем гостей на гала-вечер Carnaval Étoile, который пройдет в банкетном зале «Кристалл». Центральной частью торжества станет изысканный ужин от шеф-повара, а для семейных гостей мы подготовим отдельную детскую анимацию, чтобы новогодняя ночь была волшебной для всех – без исключения!

Могу сказать однозначно – это будет красиво: пространство заполнят тематический декор, свет, живая музыка, шоу-программа – в общем, все будет создано для того, чтобы гости ощутили себя героями красивой рождественской истории. Команда отеля все больше замечает, что люди хотят не просто ужин, а красивую, атмосферную, незабываемую картинку, ту самую магию, которую они обычно видят на экране. Поэтому в оформлении, подаче блюд и общей драматургии вечера мы закладываем именно эти ощущения – радости, света и ожидания чуда.

Новый год – это море салатов, реки игристого и тележка мандаринов! Будет ли разработано спешл-меню?

К новогодним праздникам мы уже подготовили несколько гастрономических форматов. Главным событием станет специальное авторское меню от шеф-повара, созданное эксклюзивно для уже упомянутого гала-ужина. Изысканное, объединяющее лучшие сезонные продукты и праздничные вкусы – одним словом, настоящий кулинарный акцент на начале года! Отдельная традиция – праздничный завтрак первого января в ресторане La Terrazza (он точно станет мягким, уютным началом нового года!): с продуманным меню, атмосферой ленивого утреннего праздника и видами на тихий, только просыпающийся город. Кондитерская команда отеля также представит авторские десерты и шоколад ручной работы – те самые праздничные сладости, которые помогут, как настоящий телепорт, ненадолго вернуть гостей в детство. А в течение всех новогодних каникул в ресторанах отеля будет также действовать обновленное сезонное меню.