Новогодний уикеинд в отеле – звучит круто! Планируем праздники в Lotte Hotel Samara вместе с Алиной Герман

Пора (да-да, уже!) планировать зимний уикенд: решать, где отмечать Новый год, задумываться о рождественских активностях и составлять список фильмов для обязательного просмотра. А мы как раз нашли подходящий вариант – провести каникулы в Lotte Hotel Samara: такой сценарий подойдет и тем, кто хочет блистать в лучших нарядах на гала-вечере, и тем, кто мечтает о спокойствии и тишине за просмотром кино. Генеральный менеджер Алина Герман ответила на шесть важных вопросов про отельный отпуск и поделилась первыми подробностями новогодней программы – специально для Собака.ru!
«Люди хотят не просто ужин, а красивую, атмосферную, незабываемую картинку, ту самую магию, которую они обычно видят на экране»
Формат отдыха в отеле на новогодних праздниках – насколько это (на ваш взгляд!) популярный запрос у самарцев? Или все же чаще приезжают гости из других городов?
Зимний отдых в отелях становится одинаково востребован как у самарцев, так и у гостей из других регионов. Для жителей города это возможность «сменить декорации» и позволить себе по-настоящему расслабиться без хлопот подготовки праздника. Многие самарцы сначала встречают Новый год дома с близкими, а затем продолжают праздники в отеле, чтобы посвятить пару дней только себе, восстановить силы в спа, погулять по заснеженной набережной и почувствовать атмосферу зимнего курорта, не уезжая далеко. В то же время в Самару традиционно приезжает много гостей из Москвы, Петербурга, Казани и других городов: им интересна аутентичная атмосфера региона, насыщенная культурная программа и ощущение «европейского Рождества» в Поволжье.
Уже известно, как будут отмечать Новый год в Lotte Hotel Samara?
Новый год в Lotte Hotel Samara – это всегда про атмосферу (как будто созданную специально для праздничного кино!). В этом году мы приглашаем гостей на гала-вечер Carnaval Étoile, который пройдет в банкетном зале «Кристалл». Центральной частью торжества станет изысканный ужин от шеф-повара, а для семейных гостей мы подготовим отдельную детскую анимацию, чтобы новогодняя ночь была волшебной для всех – без исключения!
Могу сказать однозначно – это будет красиво: пространство заполнят тематический декор, свет, живая музыка, шоу-программа – в общем, все будет создано для того, чтобы гости ощутили себя героями красивой рождественской истории. Команда отеля все больше замечает, что люди хотят не просто ужин, а красивую, атмосферную, незабываемую картинку, ту самую магию, которую они обычно видят на экране. Поэтому в оформлении, подаче блюд и общей драматургии вечера мы закладываем именно эти ощущения – радости, света и ожидания чуда.
Новый год – это море салатов, реки игристого и тележка мандаринов! Будет ли разработано спешл-меню?
К новогодним праздникам мы уже подготовили несколько гастрономических форматов. Главным событием станет специальное авторское меню от шеф-повара, созданное эксклюзивно для уже упомянутого гала-ужина. Изысканное, объединяющее лучшие сезонные продукты и праздничные вкусы – одним словом, настоящий кулинарный акцент на начале года! Отдельная традиция – праздничный завтрак первого января в ресторане La Terrazza (он точно станет мягким, уютным началом нового года!): с продуманным меню, атмосферой ленивого утреннего праздника и видами на тихий, только просыпающийся город. Кондитерская команда отеля также представит авторские десерты и шоколад ручной работы – те самые праздничные сладости, которые помогут, как настоящий телепорт, ненадолго вернуть гостей в детство. А в течение всех новогодних каникул в ресторанах отеля будет также действовать обновленное сезонное меню.
«Вечером можно поплавать в бассейне, заказать ужин в номер, укутаться в мягкий халат и смотреть праздничные фильмы с близкими»
Каким может быть праздник для тех, кто предпочитает тишину – без гала-ужинов и шоу-программ?
Всегда есть вариант встретить Новый год в номере: с праздничным рум-сервисом, любимым фильмом и видом на огни зимней Самары.
А идеальный день каникул в отеле – какой он?
Для любителей полного релакса – это поздний завтрак, спа-ритуалы, отдых в термальном комплексе с видом на город, прогулка по центру и неспешный ужин в одном из ресторанов. Для тех, кто любит активность, отдых точно будет связан с утренними тренировками в фитнес-центре, посещением музеев и театров и, конечно, наслаждением атмосферой праздничного города. А вечером можно поплавать в бассейне, заказать ужин в номер, укутаться в мягкий халат и смотреть праздничные фильмы с близкими.
Какие новые тенденции в запросах гостей на новогодний отдых вы можете отметить?
Сегодня все-таки гости выбирают не просто новогодние выходные, а полноценные длительные каникулы, чтобы провести время с комфортом и без суеты, насладиться всеми услугами: от посещения спа до выбора идеальной подушки в номере. Гости ценят возможность полностью подготовиться к торжеству на месте: воспользоваться салоном красоты, создать идеальный образ и спокойно прийти на мероприятие, не отвлекаясь на предновогодние хлопоты.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Егор Забаровский, Саша Мошков
