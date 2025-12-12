Поздравляем с Днем планов на выходные! И рассказываем, что делать в Самаре с 12 по 14 декабря

Что делать в Самаре с 12 по 14 декабря? Вот шесть событий, которые мы не рекомендуем пропускать (только по очень уважительной причине!): отмечаем семилетие «Проливошной», заглядываем на вечер женской поэзии в «ЗИМ Галерею», вспоминаем времена костюмов зайчиков и снежинок с Третьяковкой в Самаре, встречаем Питер в гостях вместе с TOUR130, впускаем в свою жизнь блэкаут с Kabinet и «плохо» рисуем в баре «Шум. Пустой оркестр».