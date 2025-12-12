Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Поздравляем с Днем планов на выходные! И рассказываем, что делать в Самаре с 12 по 14 декабря

Что делать в Самаре с 12 по 14 декабря? Вот шесть событий, которые мы не рекомендуем пропускать (только по очень уважительной причине!): отмечаем семилетие «Проливошной», заглядываем на вечер женской поэзии в «ЗИМ Галерею», вспоминаем времена костюмов зайчиков и снежинок с Третьяковкой в Самаре, встречаем Питер в гостях вместе с TOUR130, впускаем в свою жизнь блэкаут с Kabinet и «плохо» рисуем в баре «Шум. Пустой оркестр».       

12-13 декабря 

День рождения «Проливошной»

Вдумайтесь: «Проливошная» открылась семь лет назад. И это уже звучит как тост. Отмечаем День рождения вместе с командой два дня подряд: в программе – лайв-выступления, диджей-сеты, мерч-станция и съедобные спешлы (мы первые на салат с хурмой и чизболлы!).

12 декабря 

Вечер женской поэзии, «ЗИМ Галерея»

В «ЗИМе» только девушки: в программе вечера «Такая разная любовь» вечером 12 декабря будет звучать преимущественно женская поэзия. Актрисы театра «Грань» прочитают прозу, стихи и размышления о любви русских поэтесс 1920–2020 годов.

13 декабря 

Лекция «Антропология новогодних традиций. Почему мы наряжались в зайчиков и снежинок?», филиал Третьяковской галереи в Самаре

Наряжаемся в новогодние костюмы (и вспоминаем, кем были на новогодних утренниках в детстве!): на лекции историка, методиста по научно-просветительской деятельности Третьяковской галереи в Самаре Алины Богдановой будем обсуждать историю празднования Нового года и разбираться в карнавальных вопросах!

13 декабря 

TOUR130 x KLOPOTÁ, «Вечно молодой»

В Самару (из Питера!) едет KLOPOTÁ – представительница электронной и хип-хоп сцены. На локальном саппорте в этот вечер STOLPOVSKAYA, SANTI, NEKOSMOS, VAG LI.

14 декабря

Блэкаут-воркшоп, Kabinet

Кто придумал под конец года собирать карту желаний? Берем выше – осваиваем газетный метод блэкаут (вырезаем из полотен текстов и изображений слова и образы и закрашиваем их глубоким черным)! Плакаты, календари и прочие полезные арт-штуки можно будет сделать вместе с куратором галереи «Виктория» Анастасией Альбокриновой.  

14 декабря

«ШПР», «Шум. Пустой оркестр»

Правило двух «Ш» гласит: «ШПР» и «Шум. Пустой оркестр» объединяются, чтобы провести вечер зарисовок с натуры. Знаем, что это будет красиво – идти обязательно!

Фото: Архивы пресс-служб

