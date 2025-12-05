Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Выходные на контрасте: футбольный матч, культурные хроники и праздничный триплекс в Самаре с 5 по 7 декабря

Первые выходные зимы начинаем с размахом – нас (и вас тоже!) ждет увлекательный калейдоскоп событий: празднуем восьмой день рождения бара «Турбаза Ветерок», отрываемся на вечеринках в баре «Вечно Молодой», слушаем винил на (!) шестнадцатилетии магазина «Все другое», узнаем тонкости профессии конферансье в Музее Модерна, болеем за «Акрон» в «Бутылисте», знакомимся с мастерством реставрации в Третьяковской галерее в Самаре и разбираемся в современной поэзии вместе с СМИБС.

5-6 декабря

День рождения бара «Турбаза Ветерок»

Обновленное меню, праздничный мерч, живые выступления музыкантов – все это ( и даже больше!) готовит легендарный бар к дабл-пати в честь своего дня рождения. Готовим память в телефонах – это точно захочется пересматривать!

5-6 декабря

День рождения бара «Вечно Молодой»

Он хоть и вечно молодой, но отмечает уже седьмой день рождения! Забываем про сон, запасаемся хорошим настроением, берем друзей и зажигаем в выходные.

6 декабря

День рождения магазина необычных подарков «Все другое»

Закупиться оригинальными подарками к грядущим праздникам, а заодно послушать музыкальные сеты на виниле – все от джаза и фанка до электро и арт-рока – идем на празднование шестнадцатилетия магазина. Будет шумно, весело и затратно (в хорошем смысле этого слова!). 

6 декабря

Лекция «Профессия конферансье», Музей Модерна

Узнать о том, как конферанс стал отдельным жанром разговорного искусства, отправляемся на ироническую лекцию в Музей Модерна. О зарождении новой профессии расскажут артисты эстрадного театра «Так Просто...». 

6 декабря

Трансляция матча «Зенит» – «Акрон», «Бутылист»

Чем похожи друг на друга два города – Самара и Питер – расскажут на лекции в кооперативе «Бутылист». После – самое жаркое! – трансляция матча «Акрон» и «Зенит». Всем любителям большой игры явка обязательна!

7 декабря

Лекция «О реставрации на простом», филиал Третьяковки в Самаре

Кто, как и зачем восстанавливает полотна великих мастеров, расскажет «своими словами» художник-реставратор Андрей Кабачек. Обсуждение громких случаев подделок известных картин и последствия таких преступлений – будут!

7 декабря

Мастерская поэзии «Спектр», СМИБС

Всех, кто обожает изящные рифмы, ждут на занятии в лаборатории поэзии. На встрече ожидаются разбор стихотворений современной писательницы и обсуждение творений участников.

Текст: Ирина Никифорова 
Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)

