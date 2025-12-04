Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Не наигрались: идеальный гид-план по настолкам от команды магазина «Все другое»

Активности – в сторону! Берем маленькую паузу от насыщенного отдыха и осваиваем уютный мир настолок (не путать с настойками!). Никаких многостраничных правил – только дикий азарт и командные интриги. Составили топ-пять самых простых и интересных настольных игр вместе с основателем магазина «Все другое» Сергеем Сараевым! 

«Бункер»

Настоящий хит для большой компании – «Бункер». Вы получаете случайный набор карт, который определяет ваш пол, возраст, профессию и другие характеристики. Ваша задача – убедить остальных игроков, что именно вы должны остаться в бункере.

«Экивоки»

«Экивоки» – игра на объяснение слов, которая идеально подойдет для корпоратива. Слова простые, самое интересное – в заданиях: рисунки, лепка из пластилина, песни и даже танцы!

«Имаджинариум»

Необычные ассоциации, элементарные правила и шанс заново узнать своих близких – все это «Имаджинариум». В эту игру можно играть как в кругу семьи, так и с друзьями, коллегами. Иллюстрации в серии найдутся на любой вкус: от мистических карт таро до родного «Союзмультфильма».

«Взрывные Котята»

Карточные «Взрывные Котята» точно пригодятся в каждом доме. Эта настолка про быстрые партии, дикий азарт и небольшой шанс на спасение. Что-то среднее между «Уно» и русской рулеткой. Вам придется блефовать, хитрить и читать мысли соперников, чтобы не вылететь в первые минуты игры! 

«Зомби в доме»

Для тех, кому хочется бродить по огромной карте игрового поля, встречайте «Зомби в доме». Это настолка в жанре классического ужастика. Убегайте от зомби, стреляйте в них и спасайтесь от преследования. Но помните, в любой момент вы можете стать зомби и переметнуться на сторону врага!

Текст: Екатерина Узилова
Фото: архивы пресс-служб

