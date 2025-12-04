Не наигрались: идеальный гид-план по настолкам от команды магазина «Все другое»

«Бункер»

Настоящий хит для большой компании – «Бункер». Вы получаете случайный набор карт, который определяет ваш пол, возраст, профессию и другие характеристики. Ваша задача – убедить остальных игроков, что именно вы должны остаться в бункере.

«Экивоки»

«Экивоки» – игра на объяснение слов, которая идеально подойдет для корпоратива. Слова простые, самое интересное – в заданиях: рисунки, лепка из пластилина, песни и даже танцы!