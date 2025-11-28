Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кто последний за планами на выходные? Рассказываем, что делать в Самаре с 28 по 30 ноября

Мы финалим осень – и делаем это культурно (и немного бескультурно тоже!). Чем заняться? Записываем: проводим ночь любви в лучшем баре по версии народной премии 63.ru «Ну, и Че?», ищем настоящие сокровища на винтажке в «ХВАТе», открываем выставку Александра Филимонова в SPACE13 gallery, даем вторую жизнь отвергнутому искусству на фестивале BRAK и знакомимся с историей группы Radiohead в баре «Флэт 31». 

28 ноября 

Ночь любви и страсти, «Ну, и Че?»

С 28 на 29 ноября отправляемся с пати-инспекцией в лучший бар по версии народной премии 63.ru. Отмечаем ночь любви и страсти, тестируем комнату для поцелуев и участвуем в тиндер-конкурсах. Микрофоны уже заряжены!

29 ноября 

Винтажка, «ХВАТ»

В два раза больше винтажа, люкса и неожиданных находок ожидает пришедших на гаражку «ХВАТа» в этот раз! Почему так? Мероприятие займет сразу два этажа внутри бара! 

29 ноября 

Открытие выставки Александра Филимонова, SPACE13 gallery

Персональная выставка-прогулка художника и архитектора Александра Филимонова «Как я прогулял это» открывается уже в эту субботу! Исследуем работы, знакомимся с историями автора и улавливаем мимолетные (и очень личные!) воспоминания. 

29-30 ноября

Фестиваль отвергнутого искусства BRAK, KABINET

Никаких работ «в стол»! Даем отвергнутому искусству вторую жизнь и заглядываем на фестиваль BRAK – событие, где (и мы в это верим!) работы талантливых авторов точно смогут найти «своих» людей. 

30 ноября

Лекция о группе Radiohead, «Флэт 31»

Для нас (и вас!) уже готовят лекцию о рок-группе, которую мы (и, надеемся, вы!) любим уже столько лет. Про историю звезд, творческие удачи и тайны создания песен расскажет музыкальный журналист и музейный сотрудник Алексей Тилли. 

Фото: Группа «ВКонтакте» бара «Ну, и Че?», Татьяна Киселева, архивы пресс-служб

