Кто последний за планами на выходные? Рассказываем, что делать в Самаре с 28 по 30 ноября

Мы финалим осень – и делаем это культурно (и немного бескультурно тоже!). Чем заняться? Записываем: проводим ночь любви в лучшем баре по версии народной премии 63.ru «Ну, и Че?», ищем настоящие сокровища на винтажке в «ХВАТе», открываем выставку Александра Филимонова в SPACE13 gallery, даем вторую жизнь отвергнутому искусству на фестивале BRAK и знакомимся с историей группы Radiohead в баре «Флэт 31».
28 ноября
С 28 на 29 ноября отправляемся с пати-инспекцией в лучший бар по версии народной премии 63.ru. Отмечаем ночь любви и страсти, тестируем комнату для поцелуев и участвуем в тиндер-конкурсах. Микрофоны уже заряжены!
29 ноября
В два раза больше винтажа, люкса и неожиданных находок ожидает пришедших на гаражку «ХВАТа» в этот раз! Почему так? Мероприятие займет сразу два этажа внутри бара!
29 ноября
Персональная выставка-прогулка художника и архитектора Александра Филимонова «Как я прогулял это» открывается уже в эту субботу! Исследуем работы, знакомимся с историями автора и улавливаем мимолетные (и очень личные!) воспоминания.
29-30 ноября
Никаких работ «в стол»! Даем отвергнутому искусству вторую жизнь и заглядываем на фестиваль BRAK – событие, где (и мы в это верим!) работы талантливых авторов точно смогут найти «своих» людей.
30 ноября
Для нас (и вас!) уже готовят лекцию о рок-группе, которую мы (и, надеемся, вы!) любим уже столько лет. Про историю звезд, творческие удачи и тайны создания песен расскажет музыкальный журналист и музейный сотрудник Алексей Тилли.
Фото: Группа «ВКонтакте» бара «Ну, и Че?», Татьяна Киселева, архивы пресс-служб
