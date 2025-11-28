Кто последний за планами на выходные? Рассказываем, что делать в Самаре с 28 по 30 ноября

Мы финалим осень – и делаем это культурно (и немного бескультурно тоже!). Чем заняться? Записываем: проводим ночь любви в лучшем баре по версии народной премии 63.ru «Ну, и Че?», ищем настоящие сокровища на винтажке в «ХВАТе», открываем выставку Александра Филимонова в SPACE13 gallery, даем вторую жизнь отвергнутому искусству на фестивале BRAK и знакомимся с историей группы Radiohead в баре «Флэт 31».