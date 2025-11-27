Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Ошибка Максима Горького, страсти в семье Шихобаловых и трагедия Григория Аксакова: Инга Пеннер расскажет истории знаменитых жителей Самары

В воскресенье, 30 ноября, историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер прочитает в культурном центре «ЗИМ Галерея» лекцию «Большая любовь в маленьком городе». Это отличная возможность узнать о том, как Самара подарила писателю Максиму Горькому надежду на счастливую семейную жизнь, а он ее упустил, выяснить, какая трагедия скрывалась за нежной перепиской губернатора Григория Аксакова с женой и окунуться в страсти, которые бушевали в семье вдовы Шихобаловой. Рассказ о любви известных женщин прошлого и о мужчинах, ради которых они были готовы жертвовать жизнью и репутацией, начнется в четыре часа дня.

Фото: архивы пресс-служб

