В выходные выходим! Что делать в Самаре 22 и 23 ноября

Хочется иногда провести выходные дома, но пока нет такой возможности. А все потому, что в Skuratov Coffee на Молодогвардейской откроется выставка Полины Сотниковой, в «Заварке» пройдет чайная церемония, в рамках фестиваля Beat Weekend покажут фильм «Двадцать лет со Смешариками», команда проекта Buddha Rave проведет благотворительную вечеринку, Tour130 займет диджейский пульт в «Вечно молодом», а в Третьяковке в Самаре пройдет первая лекция из цикла «Своими словами».
В общем, зимой дома сидеть будем (но это не точно!).
На это мы идем: в двенадцать дня в Skuratov Coffee на Молодогвардейской открывается выставка художницы Полины Сотниковой. «Хозяйке на заметку» – свод правил спокойной жизни и своеобразное напоминание о важности уюта вокруг. В этот же день запланирован сеанс коллективного вязания с художницей (такой релакс подойдет для всех – от тех, кто никогда не держал в руках крючок, до продвинутых мастеров!).
22 ноября
Команда музея-галереи «Заварка» готовит не просто чаепитие, а настоящий прыжок во времени: на церемонии получится ощутить смену традиций, вкусов и судеб – от забытой русской чайной традиции до ее возрождения. Знакомить с различным чаем и способами его заваривания будет Александра Шайдрова – культуролог и эксперт по чайным культурам мира.
22 ноября
«Смешарики» – часть нашего культурного кода (и с этим трудно поспорить!). И сейчас то самое время познакомиться поближе с теми, кто стоит за созданием легендарного анимационного сериала (читать: командой гениев, не меньше!). Показ пройдет в четыре дня в «Синема Парк Парк-Хаус».
22 ноября
В субботу с шести до девяти вечера пройдет десятая вечеринка от Buddha Rave: и это подходящий повод поддержать представителей локальной сцены и помочь в важном деле – сборе средств на строительство выгульной площадки для подопечных приюта «Лакшми».
22 ноября
Успели соскучиться по вечеринкам от Tour130? Сдаем все явки и пароли: встречаемся в субботу в десять вечера в «Вечно молодом» и поддерживаем Самару с Уфой за диджейским пультом.
23 ноября
Не усложняем – учимся объяснять все своими словами (так, как это будут делать сотрудники Третьяковки в Самаре!). Стартовую лекцию проекта в одиннадцать утра прочитает педагог, художник и сотрудник отдела просветительской деятельности галереи Иван Ключников. О чем? О развитии и воспитании детей, важности творческих занятий и законах визуального восприятия человека.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: архивы пресс-служб
