В выходные выходим! Что делать в Самаре 22 и 23 ноября

Хочется иногда провести выходные дома, но пока нет такой возможности. А все потому, что в Skuratov Coffee на Молодогвардейской откроется выставка Полины Сотниковой, в «Заварке» пройдет чайная церемония, в рамках фестиваля Beat Weekend покажут фильм «Двадцать лет со Смешариками», команда проекта Buddha Rave проведет благотворительную вечеринку, Tour130 займет диджейский пульт в «Вечно молодом», а в Третьяковке в Самаре пройдет первая лекция из цикла «Своими словами».

В общем, зимой дома сидеть будем (но это не точно!).