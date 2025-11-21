Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В выходные выходим! Что делать в Самаре 22 и 23 ноября

Хочется иногда провести выходные дома, но пока нет такой возможности. А все потому, что в Skuratov Coffee на Молодогвардейской откроется выставка Полины Сотниковой, в «Заварке» пройдет чайная церемония, в рамках фестиваля Beat Weekend покажут фильм «Двадцать лет со Смешариками», команда проекта Buddha Rave проведет благотворительную вечеринку, Tour130 займет диджейский пульт в «Вечно молодом», а в Третьяковке в Самаре пройдет первая лекция из цикла «Своими словами».

В общем, зимой дома сидеть будем (но это не точно!).  

22 ноября 

Открытие выставки Полины Сотниковой, Skuratov Coffee на Молодогвардейской

На это мы идем: в двенадцать дня в Skuratov Coffee на Молодогвардейской открывается выставка художницы Полины Сотниковой. «Хозяйке на заметку» – свод правил спокойной жизни и своеобразное напоминание о важности уюта вокруг. В этот же день запланирован сеанс коллективного вязания с художницей (такой релакс подойдет для всех – от тех, кто никогда не держал в руках крючок, до продвинутых мастеров!). 

22 ноября 

Чайная церемония, «Заварка»

Команда музея-галереи «Заварка» готовит не просто чаепитие, а настоящий прыжок во времени: на церемонии получится ощутить смену традиций, вкусов и судеб – от забытой русской чайной традиции до ее возрождения. Знакомить с различным чаем и способами его заваривания будет Александра Шайдрова – культуролог и эксперт по чайным культурам мира.

22 ноября 

«Двадцать лет со Смешариками», Beat Weekend

«Смешарики» – часть нашего культурного кода (и с этим трудно поспорить!). И сейчас то самое время познакомиться поближе с теми, кто стоит за созданием легендарного анимационного сериала (читать: командой гениев, не меньше!). Показ пройдет в четыре дня в «Синема Парк Парк-Хаус».

22 ноября 

Благотворительная вечеринка от Buddha Rave, «Тулум»

В субботу с шести до девяти вечера пройдет десятая вечеринка от Buddha Rave: и это подходящий повод поддержать представителей локальной сцены и помочь в важном деле – сборе средств на строительство выгульной площадки для подопечных приюта «Лакшми». 

22 ноября 

Tour130, «Вечно молодой»

Успели соскучиться по вечеринкам от Tour130? Сдаем все явки и пароли: встречаемся в субботу в десять вечера в «Вечно молодом» и поддерживаем Самару с Уфой за диджейским пультом.

23 ноября 

Старт лектория «Своими словами», Третьяковка в Самаре 

Не усложняем – учимся объяснять все своими словами (так, как это будут делать сотрудники Третьяковки в Самаре!). Стартовую лекцию проекта в одиннадцать утра прочитает педагог, художник и сотрудник отдела просветительской деятельности галереи Иван Ключников. О чем? О развитии и воспитании детей, важности творческих занятий и законах визуального восприятия человека.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: архивы пресс-служб

