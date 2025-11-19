Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Авторские концепции, смысловые интерпретации и интересные лекции: что будет на подведении итогов Безымянской «Мастерской мерча»

В субботу на «Станкозаводе» будет интересно: в пространстве «ЦЕХ» пройдет презентация итоговых проектов участников Безымянской «Мастерской мерча», которые после недели работы – лекций, исследований и консультаций – создали авторские концепции мерча и и смысловые интерпретации Безымянки. Хорошая новость: самые яркие проекты «оживут» при поддержке ИРТИС! А кроме знакомства с новыми символами легендарного района Самары, можно будет послушать интересные лекции о съемках фильма о Безымянке, связи дизайна с социальными конструкциями и победителе хакатона «Креатив на Волге».

Фото: Андрей Болховецкий

