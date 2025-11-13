Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Рок, опера, винил! Что делать в Самаре с 14 по 16 ноября

Собрали все самое прекрасное в одном – нашем! – уикенд-дайджесте. Начинаем выходные с лекции о русской рок-музыке во «Флэт 31», узнаем больше о Леонардо да Винчи в Третьяковке в Самаре, прослеживаем революционный путь дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna в «Художественном», устраиваем девичник с «Городом-Курортом», закупаемся винилом на маркете в баре «Шум. Пустой оркестр» и смотрим фильм про модернизм в рамках фестиваля Beat Weekend 2025. 

14 ноября

Вторая часть лекции о русском роке, «Флэт31»

Продолжение лекции-бестселлера состоится уже сегодня: музыкальные журналисты Алексей Тилли, Илья Сульдин, а также арт-директор «Дома рока» Константин Игудин расскажут о том, что же пережил русский рок в девяностых и нулевых. 

14 ноября

Показ фильма «Леонардо. Пять веков спустя», Третьяковка в Самаре

Тех, кому ближе искусство не музыкальное, зовут в Третьяковку в Самаре на просмотр документального фильма «Леонардо. Пять веков спустя». О великом художнике (а еще архитекторе, натуралисте, военном стратеге, инженере и ученом), конечно же!

15 ноября 

Арт-лекторий с показом фильма «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики», «Художественный»

Документальный фильм 2016 года расскажет, как Теодор Курентзис и musicAeterna работали над записью оперы Моцарта «Дон Жуан». А перед фильмом запланирована мини-лекция от театрального критика Ксении Аитовой!

15 ноября

Девичник по мотивам «Секса в большом городе», «Город-Курорт»

Фанаткам (и начинающим любительницам!) культового сериала приготовиться: в субботу «Город-Курорт» устраивает настоящий девичник: просмотр пары серий «Секса в большом городе», обсуждение их с психологом и предсказание от Саманты – мы уже теряем голову! 

16 ноября

Виниловый маркет, «Шум. Пустой оркестр»

Такое любим: в воскресенье идем за редкими находками и пополнением коллекции винила в бар «Шум. Пустой оркестр». Маркет будут сопровождать диджей-сеты (онли виниловые!) от Tilly, Serco и Agat Soul.

16 ноября 

«Модернизм, Inc», Третьяковка в Самаре

Beat Weekend 2025 уже стартовал! Идем на фильм про архитектора Элиота Нойеса, который научил бизнес говорить на языке дизайна. История о человеке, который доказал, что в бизнесе прекрасными должны быть и продукция, и логотип, и планировка в офисе (и не только!). 

Фото: Валентин Блох, архивы пресс-служб

