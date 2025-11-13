Рок, опера, винил! Что делать в Самаре с 14 по 16 ноября

Собрали все самое прекрасное в одном – нашем! – уикенд-дайджесте. Начинаем выходные с лекции о русской рок-музыке во «Флэт 31», узнаем больше о Леонардо да Винчи в Третьяковке в Самаре, прослеживаем революционный путь дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna в «Художественном», устраиваем девичник с «Городом-Курортом», закупаемся винилом на маркете в баре «Шум. Пустой оркестр» и смотрим фильм про модернизм в рамках фестиваля Beat Weekend 2025.