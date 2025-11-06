Вот, возьмите, это ваш уикенд-дайджест! Что делать в Самаре с 7 по 9 ноября

После короткой рабочей недели самое время узнать больше о музыке в «Доме рока», написать сказку в соавторстве с искусственным интеллектом в Доме со слонами, посмотреть футбол и поговорить о связи нейронов и мировых шедевров в «Проливке», вспомнить десятые вместе с «Продленкой» и поразмышлять о роли (!) веток в искусстве в Музее Модерна.
7 ноября
Пятница и хард-рок были созданы друг для друга! Узнаем больше об одной из самых известных групп в мире, благодаря музыкальному журналисту Илье Сульдину.
8 ноября
Хэллоуин прошел, но мы все еще слышим его отголоски! Вечер мистической литературы на Даче Головкина запланирован на субботу (с семи часов!): будут и обзор романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», и разбор мистицизма в произведениях и судьбе Николая Гоголя, и работа над сборником мистических рассказов о Самаре, и интерактив по созданию сказок – в соавторстве с искусственным интеллектом.
8 ноября
Один вечер в баре – равно – два события! С трех дня начинаем смотреть футбольный матч «Акрон» – «Динамо», а в пять – приветствуем Дарью Громову, старшего преподавателя кафедры общей и молекулярной биологии СамГМУ. Узнаем, как мозг понимает искусство и что общего у нейронов и мировых шедевров.
8 ноября
Такое мы уважаем: отматываем время назад (лет на десять!) и вспоминаем, как молоды мы были, на вечеринке «Продленка 2к17». С одиннадцати вечера за пультом будут стоять Blazey, ZPB, Xochurap, Raze, Woo и Anton Veganov.
9 ноября
Наш любимый мем «Вот, возьми, твоя зарплата» вышел за пределы соцсетей! Лекция «Ветка в руках художника» от искусствоведа Дарьи Волковой поможет лучше понять роль веток (да, да, именно так!) в искусстве. Старт в четыре дня!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Максим Монахов, Михаил Денисов, архивы пресс-служб
