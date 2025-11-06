Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вот, возьмите, это ваш уикенд-дайджест! Что делать в Самаре с 7 по 9 ноября

После короткой рабочей недели самое время узнать больше о музыке в «Доме рока», написать сказку в соавторстве с искусственным интеллектом в Доме со слонами, посмотреть футбол и поговорить о связи нейронов и мировых шедевров в «Проливке», вспомнить десятые вместе с «Продленкой» и поразмышлять о роли (!) веток в искусстве в Музее Модерна. 

7 ноября

Лекция о Deep Purple, «Дом рока»

Пятница и хард-рок были созданы друг для друга! Узнаем больше об одной из самых известных групп в мире, благодаря музыкальному журналисту Илье Сульдину. 

8 ноября

Вечер мистической литературы, Дом со слонами

Хэллоуин прошел, но мы все еще слышим его отголоски! Вечер мистической литературы на Даче Головкина запланирован на субботу (с семи часов!): будут и обзор романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», и разбор мистицизма в произведениях и судьбе Николая Гоголя, и работа над сборником мистических рассказов о Самаре, и интерактив по созданию сказок – в соавторстве с искусственным интеллектом.

8 ноября

Искусство и спорт в крафтовом баре, «Проливка»

Один вечер в баре – равно – два события! С трех дня начинаем смотреть футбольный матч «Акрон» – «Динамо», а в пять – приветствуем Дарью Громову, старшего преподавателя кафедры общей и молекулярной биологии СамГМУ. Узнаем, как мозг понимает искусство и что общего у нейронов и мировых шедевров. 

8 ноября

«Продленка 2к17», «Сигнал»

Такое мы уважаем: отматываем время назад (лет на десять!) и вспоминаем, как молоды мы были, на вечеринке «Продленка 2к17». С одиннадцати вечера за пультом будут стоять Blazey, ZPB, Xochurap, Raze, Woo и Anton Veganov. 

9 ноября

Лекция Дарьи Волковой, Музей Модерна

Наш любимый мем «Вот, возьми, твоя зарплата» вышел за пределы соцсетей! Лекция «Ветка в руках художника» от искусствоведа Дарьи Волковой поможет лучше понять роль веток (да, да, именно так!) в искусстве. Старт в четыре дня!

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Максим Монахов, Михаил Денисов, архивы пресс-служб

Комментарии (0)

