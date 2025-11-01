Мега-уикэнд: что делать на длинных выходных в Самаре с 1 по 3 ноября

Дни короче, актива – все больше! Говорим «да!» самому мистическому дню в году и объявляем старт жутко-интересному уикенду. Собака.ru провела путеводную нить по всем точкам осеннего трипа: чувствуем фэнтези-звучание джаза и своего голоса в баре «Шум», узнаем ингредиенты сезонного вайба в «Проливошной», открываем таинственные локации с «Городом-Курортом», делаем свой уникальный аксессуар вместе с «Гостиной», пробуждаем творческий потенциал на кастинге в студию театра «Пластилиновый дождь» и раскрываем секрет чувственного творчества Моне на экскурсии галереи Vekarta.