Мега-уикэнд: что делать на длинных выходных в Самаре с 1 по 3 ноября

Дни короче, актива – все больше! Говорим «да!» самому мистическому дню в году и объявляем старт жутко-интересному уикенду. Собака.ru провела путеводную нить по всем точкам осеннего трипа: чувствуем фэнтези-звучание джаза и своего голоса в баре «Шум», узнаем ингредиенты сезонного вайба в «Проливошной», открываем таинственные локации с «Городом-Курортом», делаем свой уникальный аксессуар вместе с «Гостиной», пробуждаем творческий потенциал на кастинге в студию театра «Пластилиновый дождь» и раскрываем секрет чувственного творчества Моне на экскурсии галереи Vekarta.
1 ноября
Как звучит ночь, знает команда «Шума» (и тут не будет никаких сверчков!). Чувствуем ноты мистики в акустической программе «Гомес Аддамс и Уэнсдей», раскрываем фэнтези-стороны своего голоса в караоке-баттле и встречаем рассвет. Спойлер: песни не просто слушаем, а пробуем (спрашиваем спешл-дринк на баре).
Финалим осень согревающим (а не леденящим!) душу вечером. Настроение создадут диджей-сеты, а гастро-вечер сопроводят яблочная шарлотка с тыквенным мороженым и кофейно-карамельным сиропом и пряные тыквенные напитки. Предсказываем: будет жутко весело, особенно с аквагримом.
1-2 ноября
Где скрываются мистические локации волжских берегов? Маршрут знает ведьма-проводник: исследуем «проклятый» переулок, ищем привидений и слушаем леденящие душу истории (до мурашек!). Конечная точка – лофт «Город-Курорт» с угощениями и конкурсами.
2 ноября
Мастер-класс по росписи шопперов, свободное пространство «Гостиная»
Добавляем яркие краски в осеннюю палитру: вместо сборов гербария создаем свой шоппер. Запасаемся настроением, принтуем и создаем по-настоящему свое изделие за чашечкой чая.
2 ноября
Любители творчества, намечается активный вечер! Ведущий уличный театр «Пластилиновый дождь» объявил набор в состав труппы. Готовимся менять каблуки на ходули и чувствовать ритм! Чек-лист: удобный аутфит и искра вдохновения.
3 ноября
Тематическая вечерняя экскурсия «Клод Моне и его музы», галерея Vekarta
У художника три ноты вдохновения: О–Н–А! Узнать, как звучала муза для Моне, и выяснить имена таинственных образов любви, получится на вечерней экскурсии в галерее Vekarta.
