Искусство в ритме ночи: как провести длинные выходные ноября с творческим размахом

Кто она – девушка с гитарой? Узнаете на лекции-расследовании о творчестве Людмилы Гурченко, приуроченной к девяностолетию великой советской и российской актрисы. Кроме этого, в программе вечера: выставка, концерт под звуки баяна и показ фильма «Девушка с гитарой».

3 ноября

Экскурсия «Было время», музей Эльдара Рязанова