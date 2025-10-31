Искусство в ритме ночи: как провести длинные выходные ноября с творческим размахом

Готовы на время забыть про сон, уютный диван и сериалы на Netflix? Тогда запасаемся хорошим настроением, удобной (и красивой!) обувью и ныряем в культурную жизнь города. А Собака.ru уже и путевой маршрут составила: танцуем линди-хоп и открываем новые грани фотографии в стенах «Станкозавода», изучаем счастье вместе с художниками проекта «Палатка GROUP», совершаем киноэкскурс в кинотеатре «Художественный», узнаем больше о стиле модерн в Музее Модерна, открываем тайны русской души в музее имени Ленина, ностальгируем по былым временам вместе с музеем Эльдара Рязанова и переносимся в мир восточной сказки в театре оперы и балета имени Шостаковича.
Посмотреть, как литература, поэзия и японская манга стали лейтмотивом для создания серии фотографий, отправляемся на «Станкозавод». Интересно будет не только ловцам мгновений!
3 ноября
Кто она – девушка с гитарой? Узнаете на лекции-расследовании о творчестве Людмилы Гурченко, приуроченной к девяностолетию великой советской и российской актрисы. Кроме этого, в программе вечера: выставка, концерт под звуки баяна и показ фильма «Девушка с гитарой».
3 ноября
Побывать в доме, где когда-то жил советский кинорежиссер, снявший фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» – уже весомый повод посетить музей. Всем любителям новогодней классики особенно рекомендуем!
3 ноября
Путешествие в мир волшебных сказок «Тысяча и одна ночь», театр оперы и балета имени Шостаковича
Великолепие колонного зала, блеск софитов гигантской люстры, красный бархат, дыхание изысканности и классики, завораживающие танцы в шелковых одеждах, арии из знаменитых опер, ритмы оркестра – все это магическим образом сплетется в одну восточную сказку, где оживут легенды Шахерезады. Мир роскоши близко – стоит только протянуть руку!
3-4 ноября
Узнать, как фотография может стать настоящим переживанием, прочитать историю человеческой души и почувствовать жизнь через кадр получится на иммерсивной фотовыставке Виктории Мысовой. Эмпаты, запаситесь платочками!
3-4 ноября
Погружаться в атмосферу тишины идем на выставку самарских художников-абстракционистов. И не пропустите медиацию по экспозиции от Эльмиры Гилаевой – она состоится только один раз 3 ноября!
4 ноября
Литературно-музыкальная композиция «Для народа и про народ», музей Эльдара Рязанова
«Рязановский народ» и его феномен. Чем же так полюбились главные герои картин режиссера Эльдара Рязанова? Непарадные, неидеальные, но бесконечно обаятельные – вечер покажет!
4 ноября
Никогда в жизни не танцевали? Пора начинать! Мастер-класс по парному танцу линди-хоп и погружение в атмосферу фильмов «Великий Гэтсби» и «Стиляги» будут на «Станкозаводе». Получится даже у новичков!
4 ноября
Экскурсии по экспозициям музея и мастер-класс по изготовлению детского кармана-лакомника, музей имени Ленина
Поговорить с прошлым, узнать о бытовой жизни русского народа и отдохнуть за шитьем – идем в музей имени Ленина.
4 ноября
Пройти все выставки знаменитого дома Курлиных за один вечер? Легко! Кроме этого, посетителей ждет научно-популярный лекторий, фортепианный дуэт с пьесами французского композитора и мастерская печатной графики. Обещаем – впечатлений будет через край!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Сергей Ялыгин, архивы пресс-служб
