Финалим октябрьские выходные: что делать в Самаре и Тольятти с 24 по 26 октября

Выходные – газ! Собрали семь планов для нескучного уикенда в Самаре и Тольятти: узнаем больше про сампло на лекции в «Заварке», плаваем по волнам серф-музыки в «Доме рока», гуляем по Тольятти вместе с SilaVetra, смотрим балет на большом экране в «Художественном», молодимся на «Продленке», обмениваемся растениями на цветочном свопе в Surf Coffee и болеем за «Акрон» (в пижаме и тапочках!).