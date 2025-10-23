Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Финалим октябрьские выходные: что делать в Самаре и Тольятти с 24 по 26 октября

Выходные – газ! Собрали семь планов для нескучного уикенда в Самаре и Тольятти: узнаем больше про сампло на лекции в «Заварке», плаваем по волнам серф-музыки в «Доме рока», гуляем по Тольятти вместе с SilaVetra, смотрим балет на большом экране в «Художественном», молодимся на «Продленке», обмениваемся растениями на цветочном свопе в Surf Coffee и болеем за «Акрон» (в пижаме и тапочках!). 

24 октября, пятница 

Лекция «Сампло: пространство памяти», «Заварка»  

Екатерина Гурова – кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе и заведующая Музеем-галереей «Заварка», расскажет про архитектурный ансамбль Самарской площади, деревянные дома на Ярмарочной, школу №81, кинотеатр «Первомайский» и другие исторически важные объекты. 

24 октября, пятница 

Лекция Ильи Саморукова, «Дом рока»

Фиксируем: семь вечера, пятница, «Дом рока». Вместе с культуртрегером, куратором и литературоведом Ильей Саморуковым разберемся, что же такое серф-музыка, когда она была на пике популярности и как ей удалось добраться до Самары. 

25 октября, суббота

Прогулка по Тольятти, SilaVetra

Любителям гулять и открывать новое приготовиться: едем в Тольятти! SilaVetra собирает всех желающих в пеший поход на пятнадцать километров: ставим точки на карте у старой Автозаводской набережной, Муравьиных островов, здания дореволюционной кумысолечебницы купца Климушина, берем с собой дождевик и встречаемся в десять утра на Аллее любви на Спортивной.

25 октября, суббота

«Лебединое озеро», «Художественный»

Балет, большой экран, любовь – в субботу идем смотреть видеоверсию балета со звездами мировой сцены Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн. Будут русские субтитры! 

25 октября, суббота

«Продленка», «Сигнал»

Очередная, но не менее долгожданная вечеринка от промо-группы «Продленка» пройдет уже завтра в ивент-холле «Сигнал». Отдыхаем с одиннадцати вечера и до пяти утра!  

26 октября, воскресенье 

Цветочный своп, Surf Coffee на Некрасовской

К трем часам приходим в спот на Некрасовской и приносим с собой домашние растения, черенки, горшочки и семена, чтобы обменяться этими богатствами с другими! А в половину шестого на лекции фитодизайнера Насти Россо узнаем, как ухаживать за растениями в холодное время года. 

26 октября, воскресенье 

Просмотр матча «Акрон» – «Локомотив» в пижаме, «Свойский»

С двух дня в баре «Свойский» будет царить по-настоящему домашняя атмосфера: футбольных болельщиков зовут смотреть матч «Акрон» – «Локомотив» в тапочках, халатах и пижамах. Тех, кто не проигнорирует дресс-код, угостят на баре. 

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Наталья Козловская, Максим Монахов, архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: