Советская электроника, итальянская опера и самарский бурлеск: как провести выходные

Осень – идеальное время для хорошего коктейля. Поэтому мы – не хуже матерых барменов, между прочим! – смешали культурные, танцевальные и познавательные анонсы в идеальный коктейль «План выходного дня».

17 октября

Лекция о советской «электронике» в баре «Флэт31»

Прямо сегодня в семь вечера сотрудники Немузея «Дом рока» – креативный директор Михаил Михайлов и арт-директор Константин Игудин – расскажут в баре «Флэт31» о советской электронной музыке. Это отличная возможность познакомиться с пионерами электронного звучания, узнать, кто написал музыку для шедевра «Солярис» и научиться отличать московский робо-фанк от ижевского лоу-фая.

17 октября

Мастер-класс «Конструктор впечатлений» в Музее-галерее «Заварка»

Еще один пятничный анонс: архитектор и арт-медиатор Мария Насыбуллина проведет в Музее-галерее «Заварка» мастер-класс «Конструктор впечатлений», который начнется в половину седьмого. На нем можно будет научиться собирать скульптуры и макеты из найденных, сфотографированных или замеченных деталей существующих или уже утраченных зданий Ленинского района.

17 октября

День рождения бара «Рюмочка»

А еще сегодня команда «Рюмочки» начнет отмечать четвертый День рождения бара! Программа праздника – с джазом, бурлеском, акустическим караоке и коктейлями, созданными специально для этого праздника – рассчитана на два дня и предполагает много сюрпризов – и подарков! – для гостей.

18 октября

Показ оперы «Смейся, Паяц, над разбитой любовью!» в «Художественном»

В субботу в «Художественном» в рамках проекта «Лучшие театры мира» покажут видеоверсию легендарной оперы Дзефирелли «Смейся, Паяц, над разбитой любовью!» Перед началом сеанса доцент Самарского государственного института культуры и член Союза театральных деятелей России Анна Лазанчина поделится малоизвестными фактами о шедевре.

18 октября

Практикум по Midjourney в «Проливошной»

А для всех, кто хочет покорить нейронки – а затем и весь мир, конечно – и научиться создавать визуал с помощью искусственного интеллекта, в субботу в «Проливошной» музейный сотрудник и основатель коммуникационного агентства «ЯВЬ» Алексей Тилли расскажет – и покажет – как создавать креатив в Midjourney.

19 октября

Лекция Юлии Жердевой в «ЗИМ Галерее»

На воскресенье в «ЗИМ Галерее» запланирована лекция историка, музейщика и члена Ассоциации искусствоведов Юлии Жердевой «Глаз – это орган разума? Как абстракция из авангарда стала искусством повседневности», которая поможет понять, почему художники в начале XX века отказались от применения готовых приемов и перестали смотреть на действительность «обученными глазами».

19 октября

Поэтический вечер «Русская женская лирика» в баре «Кутеж»

В интеллигентном баре «Кутеж» в воскресенье состоится очередная волнующая встреча с музыкой слов: в рамках поэтического вечера «Русская женская лирика» Евгений Козаченко под аккомпанемент Павла Куприянова будет читать любимые стихи Ахматовой, Цветаевой, Гиппиус и других поэтов.

Текст: Денис Либстер
Фото: Unital, архивы пресс-служб

