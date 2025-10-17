Советская электроника, итальянская опера и самарский бурлеск: как провести выходные

А для всех, кто хочет покорить нейронки – а затем и весь мир, конечно – и научиться создавать визуал с помощью искусственного интеллекта, в субботу в «Проливошной» музейный сотрудник и основатель коммуникационного агентства «ЯВЬ» Алексей Тилли расскажет – и покажет – как создавать креатив в Midjourney.



19 октября

Лекция Юлии Жердевой в «ЗИМ Галерее»