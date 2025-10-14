Яркие коллекции, громкие имена и русский культурный код: в Самаре пройдет «Территория моды. Сделано в Самарской области»

генеральный продюсер проекта «Территория моды»

Фестиваль моды, как и сама мода, это гибкий процесс, который максимально отвечает на тренды и запрос общества. Поэтому в этом году одной из главных тем «Территории моды» станет национальный культурный год: в работах локальных брендов отразится все, что связано с нашим регионом, с нашей страной и с нашим национальным костюмом.

Если говорить о популярности фестиваля среди профессионалов, могу сказать одно: в этом году мы получили более ста двадцати заявок к участию в фестивале из Самары и области. В итоге в маркет-фестивале примут участие более ста представителей региональной моды: «теплые» бренды покажут новинки осенне-зимнего сезона, дизайнеры представят новые коллекции, а для детей мы приготовили отдельный блок, который поможет привить хороший вкус самым маленьким ценителям моды.

У фестиваля «хорошая география», которая помогает перестать «вариться в собственном котле»: познакомиться с коллегами, обсудить актуальные тренды и отметить яркие решения. Могу отметить активность фэшн-ремесленников и молодежных театров мод, что тоже можно занести в плюс фестивалю, который способен максимально ярко представить самых разнообразных представителей модного сообщества.