Джаз, трэп, онигири и волжский карнавал: куда пойти в выходные

Октябрь в этом году агрессивно косплеит август, но мы – как и весь город! – этому только рады! И не собираемся проводить эти выходные дома, правда? Тем более, городская афиша предлагает столько поводов выйти из комнаты, что глаза разбегаются: можно оторваться под модные ритмы на «Продленке», выиграть приз за лучший карнавальный – что? – костюм в «Волжайне» или узнать больше о колористике классических шедевров от Оксаны Стоговой. А теперь подробнее!
10-12 октября
Сегодня, 10 октября, стартует трехдневный деньрожденческий марафон в «Волжайне», который команда бара планирует завершить масштабным воскресным караоке! Праздничную атмосферу будет создавать – до пяти утра! – целое созвездие диджеев – резидентов, а всех, кто в пятницу и субботу придет в ярких маскарадных и карнавальных костюмах, будут одаривать подарками. В общем, танцуют все!
11 октября
В субботу, 11 октября, в «Вечно молодом» откроется – сразу на двух сценах! – «Продленка»! Хедлайнер этой недели – Джон Гарик. Трэп-исполнитель из Воронежа и основатель объединений Hood Money и «Молодые Деньги» стал популярным после выхода альбома «Классика» и фитов с OG Buda, Baby Melo и Voskresenskii. На главной сцене выступят Woo, Blazey, ZPB, Anton Veganov и Raze, а королить на сhill stage будут Dima Gart, SLMK, Stepanova и Krasilllnikov.
11 октября
В городе будет больше Very Peri: в субботу, 11 октября, в фуд-парке «Аврора Молл» откроется второй рамен-бар: всех, кто возьмет порцию рамена ждет бесплатный онигири. От таких предложений не отказываются!
12 октября
Авторская экскурсия по выставке «Интерпретация истории искусств»
В воскресенье, 12 октября, художница Оксана Стогова проведет в «ЗИМ Галерее» экскурсию по собственной выставке «Интерпретация истории искусств». Это отличная возможность узнать больше об особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов.
12 октября
В «Ладье» в это воскресенье, 12 октября, будет звучать джаз: Мистер Мелвин и трио Алексея Черемизова сыграют «Джазовую классику». В программе вечера всемирно известные джазовые стандарты и авторские композиции, яркий и узнаваемый голос, безупречный ритм и невероятная энергия!
Текст: Денис Либстер
Фото: архивы пресс-служб
